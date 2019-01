Urpharer Feuerwehrleute rückten zu neun Einsätzen aus

Urphar.Auf ein Jahr mit neun Einsätzen hat der Vorstand der Freiwilligen Feuerwehr Urphar am Samstag bei der Jahreshauptversammlung zurückgeblickt. Wichtigste Punkte der Versammlung waren die Wahl des Abteilungskommandanten und seines Stellvertreters.

Abteilungskommandant Markus Korteneck berichtete, dass 2017 insgesamt 14 Übungen abgehalten wurden und freute sich über die gestiegene Beteiligung. Als Höhepunkte gab es eine gemeinsame Übung mit der Abteilung Nassig in einem Industriebetrieb in Bestenheid sowie eine Großübung mit den Abteilungen Lindelbach, Kembach, Höhefeld, Dietenhan und Wertheim-Stadt, die in Urphar stattfand. Des Weiteren verzeichnete er neun Einsätze, davon drei Brandsicherheitswachdienste, fünf technische Hilfeleistungen nach Unwetter sowie eine Personenrettung.

Die Mitgliederstatistik wies zum Jahresende insgesamt 72 Personen auf. Darunter sind 33 Aktive, 15 Passive, 18 Ehrenmitglieder und sechs Jugendliche. Unter dem Tagesordnungspunkt „Ehrungen/Beförderungen“ ehrte Ludwig Lermann, der Stadtbrandmeister, Volker Elges für 40 Jahre Feuerwehrdienst geehrt.

Nachdem Lukas Scheurich und Tim Schüßler im Jahr 2018 erfolgreich den Gruppenführerlehrgang absolviert haben, wurden sie zum Löschmeister sowie Thomas Bamberger zum Hauptlöschmeister befördert. Stephan Horn, Tim Schüßler sowie Manfred Korteneck wurden als Übungsfleißigste ausgezeichnet.

Jugendwart Tim Schüßler berichtete über ein ebenfalls ereignisreiches Jahr. Es gab Schauübungen, verschiedene Werbeaktionen sowie eine Fahrt ins Schwimmbad. Darüber hinaus wurde gemeinsam mit der Stadtjugendfeuerwehr als Jahresabschluss ein Bowlingabend veranstaltet.

Den Kassenbericht verlas Kassier Michael Flegler. Die Kassenprüfer Dominik Batsch und Fred Mayer bescheinigten ihm eine einwandfreie Buchführung, so dass der Vorstand einstimmig entlastet wurde.

Vor der sich anschließenden Wahl des Abteilungskommandanten sowie seines Stellvertreters gab Gerhard Horn bekannt, dass er nach 15 Jahren als stellvertretender Abteilungskommandant nicht mehr zur Verfügung stehe.

Erfreulicherweise war der bisherige Schriftführer Tim Schüßler bereit, das Amt zu übernehmen. Die anwesenden Mitglieder wählten ihn einstimmig.

Ebenfalls einstimmig erfolgte die Wiederwahl des Abteilungskommandanten Markus Korteneck. Anschließend bedankte er sich für die angenehme und vor allem konstruktive Zusammenarbeit bei Gerhard Horn. Er freue sich auf eine hoffentlich ebenfalls harmonische Zusammenarbeit mit Tim Schüßler.

Der Posten des Schriftführers konnte bereits im Vorfeld, wie es in der Satzung vorgesehen ist, durch den Abteilungsausschuss gewählt werden. das Amt übernimmt Lukas Scheurich. Der stellvertretende Ortsvorsteher Detlev Dosch lobte in seinem Grußwort die Abteilungswehr für ihr Engagement, das sie innerhalb des Dorfes bei verschiedenen Veranstaltungen gezeigt habe. Weitere Grußworte überbrachte Stadtbrandmeister Ludwig Lermann. Er berichtete, dass in den kommenden Jahren einige Fahrzeuge aus Altersgründen durch neue ersetzt werden müssen, darunter auch das Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF) der Abteilung Urphar, das durch ein Fahrzeug mit Wasser (TSF-W) ersetzt werden soll.

Markus Korteneck berichtete der Versammlung, dass die Abteilung Lindelbach eine Fusion mit Urphar wünsche, was alle Anwesenden positiv aufnahmen. Es sollen weitere Gespräche mit den Lindelbachern geführt werden.

Abschließend wies der Abteilungskommandant auf den geplanten Umbau des Feuerwehrhauses hin (die FN berichteten).

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 16.01.2019