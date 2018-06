Ursprünglich waren die Dreikorn Büttner

Anzeige

Nur ein Sohn bekam Kinder

Er übte das Büttnerhandwerk (Küfer) aus. Darin sind ihm drei Söhne gefolgt. Einzig der Mittlere von ihnen sollte den Stamm fortsetzen: Johann Georg Dreikorn, geboren am 16. April 1785. Als 24-Jähriger konnte er am 28. September 1809 die jungverwitwete Büttnerwitwe Christina Louise Kaufmann heiraten und kam dadurch zu Hausbesitz in der Hämmelsgasse.

Mit der Eheschließung verband sich indes noch mehr. Die Braut entstammte gehobener Gesellschaftsschicht, war die am 15. März 1783 geborene Tochter des Pfarrerehepaares Ernst Ludwig Klein und Catharina Louise geborene Greineisen (siehe Ahnenbilder 4).

Hier kam zweifellos geistige Beweglichkeit in die Familie, was sich in manchen Nachkommen niederschlug. Johann Georg Dreikorn starb am 8. Januar 1848, seine Frau am 5. März 1855.

Vom ältesten Sohn, dem Kammerdiener, hören wir gleich. Ein Urenkel war Lorenz Dreikorn, der Schriftsetzer und in guter Erinnerung stehende Autor Wertheimer Geschichten. lg

