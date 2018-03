„UrWald“ gibt es 25 Jahre

Anzeige

Urphar.Bei der Jahreshauptversammlung des Motorradclubs UrWald standen zwei Punkte der Tagesordnung ganz besonders im Mittelpunkt. Zum einen die Neuwahlen eines Teils des Vorstands, bei der Detlev Dosch (Vorsitzender), Sonja Semmler (Schriftführerin) und Jens Gall (Beisitzer) jeweils einstimmig in ihren Ämtern bestätigt wurden. Beim zweiten Thema handelt es sich um das 25-jährige Bestehen des Vereins, das seine Schatten voraus wirft.

Feier im Sommer

Wie Detlev Dosch in seinem Jahresausblick mitteilte, soll das Jubiläum im Sommer beim alljährlich stattfindenden Motorradtreffen vom 22. bis 24. Juni auf dem Grillplatz Lindelbach ausgiebig gefeiert werden.

Dazu wurde bereits eine große Anzahl an Einladungen an Motorrad-Clubs und Einzelfahrer aus ganz Deutschland verschickt. Das Fest soll aber auch die Bevölkerung aus den umliegenden Ortschaften und der näheren Umgebung anlocken. Mit Live-Musik an zwei Tagen, Motorrad-Reiseberichten und Multimedia-Shows, geführten Motorrad-Touren und jeder Menge Spaß und Spielen soll dieses gelingen. Der Eintritt wird natürlich wieder, wie bei Motorradtreffen üblich, kostenlos sein.