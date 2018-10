Väth und Bracken spielen stark

Kreuzwertheims Tischtennisspieler holten zwei Siege und ein Unentschieden. Auch der Nachwuchs war erfolgreich.

Bezirksskl. A, Gr. 1 West

TSV 1876 Thüngersheim II – DJK TTC Kreuzwertheim 7:9

Mit nur einem Erfolg von Marcel Väth/Jannick Bracken in den Eingangsdoppel gerieten die Kreuzwertheimer in Rückstand. In den Einzelspielen gewannen in knappen Auseinandersetzungen Marcel Väth (2), Sebastian Lankl, Jannick Bracken (2), Marcel Tobisch und Andreas Hemmelmann ihre Einzelspiele, so dass das Schlussdoppel die Entscheidung bringen musste. Wiederum spielten Marcel Väth und Jannick Bracken stark auf .

Bezirkssklasse B, Gr 1 West

DJK TTC Kreuzwertheim II – TV 1862 Unterdürrbach 9:3

Die Kreuzwertheimer starteten mit drei Doppelerfolgen furios in das Match gegen Unterdürrbach. Anschließend punkteten Marcel Tobisch, Michael Zimmermann, Andreas Hemmelmann (2), Ronny Zezula und Mario Schumacher, so dass die „Zweite“ der DJK ihren ersten Heimerfolg sicherstellte.

Bezirksklasse D, Gr. 3 (4er)

DJK TTC Kreuzwertheim III – DJK Rimpar II 5:5

Die Kreuzwertheimer taten sich schwer, obwohl der Gegner einen Spieler ersetzen musste. Mario Schumacher war es, der die Punkteteilung ermöglichte.

Jungen Bezirksliga, Gr. 1 West

TSV Rottendorf 1869 – DJK TTC Kreuzwertheim 3:7

Mit den Siegen in den Eingangsdoppeln befanden sich die Jugendlichen der Kreuzwertheimer auf der Siegerstraße. Anschließend sorgten Jannick Bracken (2), Maxim Kaminski, Björn Schütz und Tobias Jäger mit ihren Einzelsiegen für einen weiteren Erfolg für die DJK.

