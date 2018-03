Varroa mit Ultraschallbehandlung bekämpft

Anzeige

Nassig.Mit der Zielsetzung, eine ausreichende Behandlungsmethode der für Bienenvölker schädliche Varroamilbe ohne den Einsatz von Chemie zu entwickeln, beschäftigt sich der Imker Erwin Wolz. Über seine Erfahrungen mit der Ultraschallbehandlung von Bienenvölkern gegen die Varroamilbe berichtete der Bettinger, der auf 50 Jahre Erfahrung in der Hobby-Imkerei zurückblicken kann, vor den Mitgliedern des Imkerverein Wertheim bei der Jahreshauptversammlung am Freitag in Nassig.

Ausgangspunkt der Beschäftigung mit alternativen Behandlungsmethoden war für Wolz die Beobachtung, dass sich zahlreiche Bienenwissenschaftler, in den mehr als 40 Jahren seit der Einschleppung der Milbe, eher mit der Entdeckung neuer Chemikalien als mit biologisch verträglichen Bekämpfungsverfahren beschäftigten.

Die Alternativmethode Ultraschall wurde bereits seit den 1980er Jahren immer wieder ausprobiert und hat sich in immerhin drei Patenten niedergeschlagen, die mittlerweile jedoch ausgelaufen sind und den „Stand der Technik“ darstellen.