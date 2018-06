Verantwortung macht Spaß

Anzeige

dertingen.„Kinder helfen Kindern“ lautet seit den Pfingstferien die Devise an der Mandelberg-Grundschule in Dertingen. Neun Schülerinnen und Schüler stehen nun in den Pausen und bei Sport und Spiel als kleine Ersthelfer bereit.

Im Laufe des Schuljahres wurden sie in der „Juniorhelfer-AG“ von ihrer Lehrerin Christiane Meyerholz ausgebildet.

Notfälle nachgestellt

Mit großer Freude und Engagement stellten sie vielerlei Notfälle nach und übten entsprechende Erste-Hilfe-Maßnahmen. Die Mandelberg-Grundschule möchte ihren Schülern mit diesem Projekt verdeutlichen, dass Verantwortung für den Mitmenschen wichtig ist und Spaß macht. Handlungskompetenz und Selbstwertgefühl werden gestärkt.