Verantwortungsvolle Unternehmensführung fördern

Wertheim.Zum 13. Mal wird 2019 der Lea-Mittelstandspreis für soziale Verantwortung verliehen. Caritas, Diakonie und das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau in Baden-Württemberg zeichnen mit dem Preis kleine und mittlere Unternehmen für ihr freiwilliges gesellschaftliches Engagement aus.

Das Augenmerk ist dabei auf Kooperationen zwischen Unternehmen und Organisationen aus dem Dritten Sektor gerichtet, wie es in einer Pressemitteilung der Verantwortlichen heißt.

„Ich freue mich, wenn sich vor allem zahlreiche Wertheimer Unternehmen am Mittelstandspreis für soziale Verantwortung beteiligen“, ermutigt der städtische Wirtschaftsförderer Jürgen Strahlheim ausdrücklich zur Teilnahme. Bewerben können sich ab sofort baden-württembergische Unternehmen mit maximal 500 Vollzeitbeschäftigten, die einen Wohlfahrtsverband, einen Verein, eine Initiative oder Einrichtung unterstützen und gemeinsam ein Projekt zur Bewältigung gesellschaftlicher Herausforderungen realisiert haben. Bewerbungsschluss ist der 31. März.

Der Lea-Mittelstandspreis will das Konzept der verantwortungsvollen Unternehmensführung im Sinne der „Corporate Social Responsibility“ fördern: Gemeinsam mit Kooperationspartnern aus dem Dritten Sektor stellen sich viele Unternehmen den konkreten gesellschaftlichen Herausforderungen. Mit vielfältigen, innovativen Aktivitäten arbeiten sie an der Lösung gesellschaftlicher Problemlagen und bilden damit einen wesentlichen Grundpfeiler für eine offene, stabile und solidarische Gesellschaft. Seit 2007 wird die Lea-Trophäe jährlich vergeben. Lea steht für Leistung, Engagement und Anerkennung.

Am 3. Juli werden die beispielhaften Unternehmen bei einer feierlichen Preisverleihung in Stuttgart gewürdigt. Unabhängig davon, ob sich die Jury für eine Bewerbung als Preisträger entscheidet, wird jedes Unternehmen in Anlehnung an die Bewertungskriterien in jedem Falle als sozial engagiertes Unternehmen mit einer Urkunde ausgezeichnet.

Anfragen zum Bewerbungsverfahren können an die Geschäftsstelle des Mittelstandspreises für soziale Verantwortung in Baden-Württemberg gerichtet werden, Inci Wiedenhöfer, Strombergstraße 11, 70188 Stuttgart, Telefon 0711/26331147, per E-Mail an info@mittelstandspreis-bw.de.

Weitere Informationen gibt es auch unter www.lea-mittelstandspreis.de im Internet. stv

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 16.01.2019