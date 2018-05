Verbesserungsidee für Parksituation

Anzeige

Bestenheid.Gemeinderäte, Ortsvorsteher, Stadtteilbeirat und Mitglieder der Freien Bürger Wertheim (FBW) trafen sich in Bestenheid an der Baustelle zur Klingensanierung neben der Realschule. Dort informierte Wolfgang Kron vom Tiefbauamt mit Vertretern der beteiligten Baufirmen über die Maßnahme. Für insgesamt fast 7,5 Millionen Euro werden die Höh- und Schleutleinsklinge sowie das bestehende Kanalnetz saniert und ausgebaut.

Mit dem neuen System, so Wolfgang Kron, sei man für ein 300-jähriges Regenereignis gerüstet. Eine Überschwemmung wie 2013, die Anlass für die Sanierung war, sei so praktisch ausgeschlossen. Die 400 Meter lange Rohrleitung ist fast fertiggestellt, ebenso die Tosbecken an der Realschule, die dafür sorgen, dass der Wasserfluss verlangsamt wird. Die Baumaßnahme soll bis Ende des Jahres abgeschlossen sein.

An der Einmündung der Johannes-Kerer-Straße in den Haslocher Weg begutachtete man die Parksituation. Durch viele abgestellte Fahrzeuge ist es nicht nur für Anwohner oft schwierig, auf Ihre Grundstücke zu gelangen, auch die Müllabfuhr kommt oft nicht durch. Man war sich einig, dass die Stadtverwaltung prüfen sollte, ob eine Einbahnstraßenregelung in der Johannes-Kerer-Straße und Parkplätze nur noch auf einer Seite am Straßenrand eine Verbesserung bringe.