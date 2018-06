Verborgene architektonische Schätze

Anzeige

Wertheim habe jede Menge Baukunstwerke. Sehr alte, die in die Jahre gekommen seien, aber auch ganz neue. Die alten zu sanieren, ohne ihren ganz eigenen Charakter zu zerstören „dafür bedarf es wahrer Meisterleistungen der Architektur“, so der Bürgermeister.

Förderprogramm Altstadt

Über die Schwierigkeiten, aber vor allem auch über die Erfolge des Sanierungsgebiets Altstadt berichtete in Wort und Bild Edgar Beuchert, Geschäftsführer der Stadtentwicklungsgesellschaft/Wohnbau. Mit einem Förderrahmen von knapp über 13 Millionen Euro, davon 5,22 Millionen Euro an städtischen Mitteln, seien seit 2005 private Investitionen von gut 41 Millionen Euro ausgelöst worden, informierte er.

158 Wohnungen wurden geschaffen und damit die Zahl der Einwohner, die Anfang der 1980er Jahre bei 1225 lag und dann zwischen dem Jahrzehnt von 2000 bis 2010 auf rund 1000 sank, wieder auf 1123 gesteigert werden. Eines der Objekte, das man sich vor Ort genauer anschaute, war die „Münz“, ein aus drei Gebäuden bestehender Komplex. Eines davon, ein dreigeschossiges Steinhaus mit hohem Staffelgiebel, ist auf das Jahr 1261 datiert und gilt damit als das älteste Gebäude der Stadt. Zusammen mit Partnern hat sich Harald Brode die Sanierung dieser historischen Bauwerke vorgenommen, deren lange Geschichte er den staunenden Besuchern schilderte, ehe er auf Details der noch ziemlich am Anfang stehenden Arbeiten einging.

Dass man zwischenzeitlich mindestens schon 30 Mal auf der Bauschuttdeponie gewesen sei, um dorthin nicht mehr zu verwendendes Material zu bringen, war eines davon. Dass es einer Menge Abstimmung mit den Denkmalschutzbehörden bedarf, ein anderes. Und dass man sich auch hier bemüht, eine Sanierung qualitätvoll, der Historie angemessen und gleichwohl günstig vorzunehmen, ein drittes, vor dem Architektin Jouaux den Hut zog, wie sie einräumte.

Alte Verputztechnik

Im Inneren der „Münz“ gibt es zahlreiche Besonderheiten, wie etwa eine ganze Wand in sogenannter „Pietra rasa“-Technik verputzt, wie man es in dieser Größenordnung in Deutschland wohl nicht mehr findet. Er selbst sei, seit er 1983 nach Wertheim kam, von dem Gebäudekomplex fasziniert gewesen, so Brode. „Dass ich es, zusammen mit anderen, einmal selbst übernehmen und sanieren werde, hätte ich nicht gedacht.“

Steht in und an der „Münz“ noch eine Menge Arbeit an, so ist diese an einem anderen Gebäudekomplex, dem sogenannten „Rüdiger Hof“, mitten auf dem Marktplatz, schon abgeschlossen und eindrucksvoll gelungen. Patrick Ludwig vom Architekturbüro Friedrich Staib erzählte manche Geschichte aus der Bauzeit. Ebenfalls in der Historie Wertheims verankert ist das Gebäude Vaitsgase 7 – datiert auf das Jahr 1683 – dessen Sanierung und Umbau zu Wohnungen bis Ende des Jahres abgeschlossen sein soll. Auch die über lange Jahre anhaltende Sanierung der Stiftskirche, der Neubau der Feuerwache und schließlich die Erweiterung der Burggastronomie standen auf dem „Tourenplan“ des Architekturtags.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 25.06.2018