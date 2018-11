Verein fördert musikalische Bildung

Dank der Unterstützung des Vereins „Willkommen in Wertheim“ können jetzt wieder sechs Kinder kostenlos ein Instrument erlernen. Der Verein übernimmt für ein halbes Jahr die Gebühren für die Musikschule.

Wertheim. Zugegeben, ganz neu ist es nicht, auch wenn der Verein „Willkommen in Wertheim (WiW)“ vor einigen Wochen angekündigt hat, „Wir starten ein neues Musikprojekt“. Aber schon im vergangenen Jahr hat es „WiW“, damals noch in Zusammenarbeit mit der Hoffmann-Stiftung und einem privaten Lehrer, sechs Grundschulkindern ermöglicht, Gitarre spielen zu lernen. Der Erfolg war laut dem Vorsitzenden Walter Hörnig so groß – „die Mädchen und Jungen spielen heute noch“– dass man sich entschlossen hat, das Projekt zu wiederholen und diesmal die Städtische Musikschule ins Boot zu holen.

Dort traf man sich am Samstagvormittag nun zum ersten Mal. Musikschulleiter Stefan Blido freute sich, dass der Verein auf seine Einrichtung zugekommen ist, die gerne bereit gewesen sei, sich zu beteiligen. Die sechs künftigen Musikerinnen und Musiker sind vier Mädchen und zwei Jungs im Alter von acht bis zwölf Jahren. Hörnig: „Eigentlich war die Teilnahme für sechs- bis zehnjährige ausgeschrieben, aber das sehen wir nicht so stur.“

Die Kinder lernten Musiklehrer Hubert Steiner kennen, der sie in den nächsten Monaten in Zweiergruppen unterrichten wird. Rainer Lotz, ebenfalls Vorsitzender von „WiW“, verwies auf die sehr guten Erfahrungen, die man in der ersten Runde des Projekts gemacht habe und hoffte auf einen ähnlichen Verlauf diesmal. Dazu gehört vor allem die Bereitschaft, über einen längeren Zeitraum bei der Sache zu bleiben, zu üben und engagiert mitzumachen.

Die Voraussetzungen dafür schaffen der Verein „Willkommen in Wertheim“ und die Musikschule. So werden etwa die Musikinstrumente zur Verfügung gestellt. In der Ausschreibung war von vier Gitarren und zwei Cajons die Rede, was dem zwölfjährgen Farzad entgegenkommen könnte, denn der will eigentlich Schlagzeug spielen, „weil es mir Spaß macht“. Sina, Berina und Lena, alle acht Jahre jung, und der ein Jahr ältere Amir freuen sich auf den Gitarrenunterricht.

„Wir werden uns erst einmal an die Instrumente herantasten und sehen, wie das funktioniert, dass da Töne herauskommen“, kündigte Hubert Steiner als erste Schritte an.

Der Verein „Willkommen in Wertheim“ finanziert das Projekt unter anderem mit Mitteln aus dem Förderprogramm „Gemeinsam in Vielfalt“ des Regierungspräsidiums, informierte Vorsitzender Walter Hörnig.

Und auch nach dem halben Jahr werde man bei Bedarf sicher Möglichkeiten finden, dass die weitere Teilnahme nicht am Geld scheitert, zeigte sich Stefan Blido zuversichtlich und verwies unter anderem auf den städtischen Familienpass.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 26.11.2018