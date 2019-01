„Vereine leisten unschätzbaren Beitrag“

Grünenwort.Von einer Wahlveranstaltung des OB-Kandidaten Wolfgang Stein ging uns folgender Bericht zu:

„Erhalt der Vereinsstrukturen und deren weitere Förderung“ war eines der großen Themen der Vorstellung von OB-Kandidat Wolfgang Stein in Grünenwört. Rund 40 Bürger waren zu seiner Veranstaltung in das Sportheim gekommen.

„Mir macht es Spaß, die Stadt zu leiten“, leitete Wolfgang Stein seine Veranstaltung in der Maintalgemeinde ein. Er ziehe aus seiner Arbeit eine gute Zwischenbilanz die sich aus dem Miteinander im Gemeinderat, einer vertrauensvollen Verwaltungsarbeit sowie einer guten Vernetzung durch seine langjährige Erfahrung speise.

„Ich möchte aufzeigen, wo Wertheim in zehn bis fünfzehn Jahren stehen soll“, so Stein, der seine Ausführungen mit seiner ganz persönlichen Erfahrung als Ehemann, Vater aber auch seiner Tätigkeit als Bürgermeister verband. So zeigte er anhand von Projekten auf, wie sich Wertheim ständig weiterentwickelt hat. Insbesondere die Ansiedlung von Gewerbebetrieben unter Einbeziehung aller zu beachtenden Regeln des Naturschutzes sei ihm eines der wichtigsten Anliegen.

Auch werde die Weiterentwicklung der Kindergärten und der Schulen in Wertheim und seinen Ortschaften und Stadtteilen als Grundvoraussetzung für die Ansiedlung von Familien auch in Zukunft hohe Priorität haben. In Grünenwört habe man durch die Neugestaltung des Außengeländes viel zur Attraktivität des Kindergartens beigetragen. Vielfältigste Formen der Betreuung gepaart mit Qualität bei Personal und Ausstattung zahle sich langfristig aus.

Weiterhin fokussierte sich auch die vielfältige Vereinsarbeit der rund 350 Wertheimer Vereine im Rahmen der Bürgerdiskussion zu einem großen Thema. „Unsere Vereine leisten einen unschätzbaren Beitrag zur Sozialisierung unserer Kinder“, so Wolfgang Stein. Deshalb müsse die Vereinsförderung ebenso beibehalten werden wie die ständige Anpassung einer gemeinsamen Strategie zwischen Kommune und Vereinen. Hier gelte es, den Mitgliedern Heimstätten für die Vereinsarbeit zu geben und diese auch zu erhalten.

Dazu gehören nach Steins Worten neben den Neubauten und Sanierungen der Hallen auf den Ortschaften auch die Erneuerung und Pflege der innerstädtischen Gebäude, die den Vereinen zur Verfügung stehen.

Alle diese Vereinsstätten dienten neben der Vermittlung von Identifikation auch der Möglichkeit zu Integration, so Stein weiter.

In der Diskussionsrunde konnten neben der finanziellen Situation der Stadt, insbesondere zum Verschuldungsstand, durch Wolfgang Stein die Besonderheiten des städtischen Haushaltes erläutert werden. „Ich sehe, sie machen das gut und haben die notwendige Erfahrung“, äußerte sich Walter Scheurich.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 17.01.2019