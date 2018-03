„Vereinsarbeit ist vorbildlich“

Anzeige

Schriftführer Berthold Segner betonte, dass wieder einige Veranstaltungen und Ausstellungen von den Mitgliedern zu organisieren waren. Von Januar bis März fand an verschiedenen Wochenenden im Vereinsheim ein Weidenflechtkurs unter der Regie von Heinz Amend statt. Die Frühjahrs-Kreisversammlung des KV Würzburg, Main-Spessart und Kitzingen fand in den Räumlichkeiten vom Kaninchenzuchtverein Kembach statt. Im März lud der Kaninchenzuchtverein zum Kesselfleischessen in das Vereinsheim ein. Anlässlich der durchgeführten Kreisschau in Kembach lud der Verein die freiwilligen Helfer zu zwei Helferfesten in das Vereinsheim ein. Im August wurden die Kaninchen für die Ausstellungen geimpft.

Zwei Spessartmeister

Bei der 29. Spessartschau in Hausen stellten die Züchter Andreas Stollberger, Heinz Amend, Peter Maul und Konrad Roth 32 Tiere aus. Andreas Stollberger wurde mit der Rasse „Helle Großsilber“ und Peter Maul mit der Rasse „Alaska“ Spessartmeister. Eine Zuchtwartschulung war am 17. September in Amorbach. Eine offene Gemeinschaftsschau fand Ende Oktober in Duttenbrunn statt. Hier stellten vier Züchter vom Kaninchenzuchtverein insgesamt 18 Tiere aus.

Die eigene Vereinsschau fand Ende November mit 18 Kaninchenrassen im Vereinsheim statt. Die acht Altzüchter waren mit 112 Kaninchen vertreten. Ebenso waren vier jugendliche Nachwuchszüchter mit 17 Tieren anwesend. Unter den Ausstellern waren auch Züchter des Nachbarvereins Unteraltertheim. Über das Zuchtjahr informierte der Zuchtbuchführer Heinz Amend die Mitglieder. Der Kaninchenzuchtverein Kembach konnte im Jahre 2017 auf 19 Altzüchter und drei Jungzüchter zurückgreifen. Die Altzüchter haben 321 Tiere aus 16 Rassen tätowiert.

Die Nachwuchszüchter haben 18 Tiere aus drei Rassen tätowiert. Für die vollständig und sauber ausgefüllten Zuchtmeldungen bekam der Züchter Rudi Chwalczyk ein Präsent vom Zuchtbuchführer Heinz Amend.

Der Kassenbericht wurde von Kassierer Wolfgang Pfeuffer vorgetragen. Der Vorstand wurde einstimmige entlastet. rh

