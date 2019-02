Verfahren eingestellt

Wertheim.Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Laufrad, auf dem ein dreijähriger Junge saß, war es im Mai 2018 in Steinfurt gekommen. Der Unfall verlief glimpflich. Das Kind erlitt nur leichte Prellungen.

Gegen die 22-jährige Autofahrerin aus Buchen erhob die Staatsanwaltschaft den Vorwurf der fahrlässigen Körperverletzung. Das Amtsgericht Wertheim stellte jetzt gegen Zahlung von 300 Euro Buße an die Verkehrswacht Mai-Tauber das Verfahren ein. Die Staatsanwaltschaft stimmte zu.

Die Angeklagte war damals auf dem Weg zur Arbeit. Plötzlich kam ein Kind auf einem Laufrad von rechts auf die Straße. Die Fahrerin machte eine Vollbremsung und hielt an. Nach dem Zusammenstoß befragte die Polizei die Autofahrerin und fotografierte den Schaden am Pkw und die Spuren am Laufrad.

Der Vater des Kindes berichtete in der Gerichtsverhandlung, er sei mit seiner etwas älteren Tochter, dem Jungen und einem weiteren Kind auf dem Heimweg vom Spielplatz gewesen. Zwei Kinder seien dabei vorausgegangen. Zu ihnen gehörte der Dreijährige. Dieser sei ihm dann heulend wieder entgegengekommen.

Den Unfall habe er nicht gesehen, so der Vater. Inzwischen fahre der Kleine wieder Laufrad.

Der technische Sachverständige erklärte in seinem Gutachten, es gebe keine Anhaltspunkte für eine überhöhte Geschwindigkeit des Autos. Wenn man berücksichtige, dass das Laufrad spät zu sehen, möglicherweise durch eine Säule zunächst verdeckt war, und das Tempo unbekannt ist, mit dem der Junge auf dem Rad unterwegs war, könne er die Vermeidbarkeit des Unfalls nicht nachzuweisen, so der Experte. goe

