Verhaltenes Interesse am Public Viewing

Wertheim.Beim ersten Spiel der deutschen Elf bei der Fußball-WM in Russland war das Interesse am Public Viewing in der Wertheimer Altstadt eher verhalten. Viele nutzten den Sonntagnachmittag eher für eine private WM-Party am heimischen Grill.

Der Fernseher am Neuplatz fristete zu Spielbeginn ein einsames Dasein. Auf dem Wenzelplatz hingegen hatten sich einige Fußballfans eingefunden, um mit der Nationalmannschaft beim Spiel gegen Mexiko mitzufiebern.

Die größte Gruppe an Public-Viewing-Teilnehmern war im Löwensteiner Bau der Burg zu finden. Darunter auch mehrere Familien, die den Burgerlebnistag ausklingen ließen. Gemeinsam beobachteten die Gäste spannende Szenen oder ärgerten sich über verpasste Chancen. Natürlich wurde so mancher Spielzug diskutiert. Und zu diskutieren gab es bei der Partie einiges. Die Jubelrufe blieben wegen des Spielverlaufs und der Niederlage für Deutschland jedoch aus. bdg/Bild: Grein