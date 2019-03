Verheißungsvoller Start in die Freiluftsaison

Sie hat durchaus verheißungsvoll begonnen, die Freiluftsaison in diesem Jahr. Wer hätte gedacht, dass das dritte Streetfood-Festival, das am vergangenen Wochenende auf dem Marktplatz und in der Brückengasse stattfand, ein solcher Erfolg werden würde? Zumal Vorgängerveranstaltungen schon in die Richtung gegangen waren, wo man geneigt ist, von einem „Flop“ zu sprechen.

An diesem Wochenende nun wird noch eine Schippe drauf gelegt. Heute Abend steigt zum mittlerweile elften Mal der „Nightgroove“, heute und morgen findet ganztägig das Burgfest statt.

Das Wetter, so scheint es, spielt mit. Und in zwei Wochen ist dann schon wieder Ostermarkt-Zeit. Das größte Open-Air-Event (zumindest) in diesem Frühjahr findet aber im Mai in Kreuzwertheim statt. Nein, damit ist nicht die Einweihung des Quätschichplatzes gemeint, wobei so mancher schon leicht verwirrt fragt: „Was, der wird jetzt erst eingeweiht? Den gibt es doch schon ewig!“.

Spöttische Vergleiche mit dem Berliner Flughafen sind natürlich abwegig. Gut Ding will eben Weile haben. Nein, das Freiluftereignis schlechthin wird wohl das Konzert mit Alvaro Soler am 29. Mai sein. Ich bin ehrlich, den Namen des spanisch-deutschen Sängers habe ich jetzt in dem Zusammenhang zum ersten Mal gehört. Immerhin stehe ich damit aber nicht allein.

Man ist halt nicht mehr der Jüngste und zählt schon von daher auch nicht unbedingt zur angepeilten Zielgruppe. Der wir natürlich trotzdem viel Spaß wünschen.

Die Götter haben vor den Erfolg aber bekanntlich den Schweiß gesetzt. Und der beginnt bei den Verantwortlichen jetzt schon recht ordentlich zu fließen. So ein (voraussichtlich) riesiges Ereignis organisiert man in der Marktgemeinde schließlich nicht alle Tage.

Nicht alle Tage, sondern – manche sagen: zum Glück – nur alle fünf Jahre finden Kommunalwahlen bei uns statt.

Am 26. Mai ist es wieder soweit und seit Donnerstagabend steht fest, wer sich alles um ein Mandat im Gemeinderat der Stadt bewirbt – und wer nicht (mehr). Um 18 Uhr war Einreichungsschluss für die notwendigen Unterlagen. Wer dann letztendlich wirklich antreten kann, das entscheidet sich am kommenden Mittwoch ab 10 Uhr, wenn die entsprechenden Vorschläge vom Gemeindewahlausschuss geprüft worden sind.

Dann kann man auch einmal schauen, wie viele Frauen kandidieren, oder ob im künftigen Gemeinderat eine Verjüngung stattfinden könnte. Ob sie nötig wäre, sei jetzt einmal Ihrer ganz persönlichen Einschätzung überlassen, liebe Leserinnen und Leser.

In einer ihrer letzten Sitzungen – das kann man in den kommenden Wochen noch öfter schreiben – haben die kommunalen Gremien die Voraussetzungen für ein weiteres Wachstum der Großen Kreisstadt geschaffen. Nicht jeder ist damit einverstanden. Manchen geht das zu weit, anderen zu schnell.

Das Thema könnte eines sein, das die Diskussionen im heraufziehenden Kommunalwahlkampf bestimmt.

Ein mögliches neues Wohngebiet in der Kernstadt ist auf dem Areal des alten Krankenhauses vorgesehen. Das wiederum – also natürlich das ehemalige Hospital, nicht die Fläche – wird in den nächsten Monaten verschwinden. Der Beginn der Abrissarbeiten scheint unmittelbar bevorzustehen, eine Informationsveranstaltung dazu wurde für kommenden Donnerstag terminiert.

Ob es dabei wohl auch ein konkretes Datum geben wird, wann das alles überstanden sein könnte? Wobei der Abbruch der Klinik in dem Bereich ja letztlich nur der Anfang ist. Richtig Ruhe wird es dort in den nächsten Jahren wohl eher nicht geben.

Unterdessen rückt der Dienstantritt des neuen Oberbürgermeisters näher. Dass die Amtszeit am 1. Mai gleich mit einem freien Tag beginnt, dafür kann Markus Herrera Torrez natürlich nichts. Ähnlich erging es ja am 1. Mai 2014 Klaus Thoma in Kreuzwertheim und am 1. Januar 2015 Roger Henning in Freudenberg. Beide sind anschließend mit viel Schwung und Elan ans Werk gegangen.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 30.03.2019