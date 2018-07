Verkauf hat mürbe gemacht

Anzeige

Wertheim.„Also abgebrochen waren die Verhandlungsgespräche zwischen uns und der Stadt nie“, gibt Marcus Plaschke, Geschäftsführer der Rotkreuzklinik in Wertheim im Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten gestern zu.

Unseriöse Kaufangebote

Bei den Gesprächen habe es sich laut Plaschke immer darum gedreht, ob man einen Investor ins Boot holen wolle oder nicht. Das hätte bedeutet, dass die Schwesternschaft München das 25 000 Quadratmeter große Areal der alten Rotkreuzklinik direkt an den Investor verkauft hätte. „Wir hatten den Gedanken, auf diesem Weg einen höheren Verkaufspreis erzielen zu können“, sagt Plaschke frei heraus. Die bisherige „Verkaufs-Historie“ habe aber zum Umdenken geführt. Plaschke spricht in diesem Zusammenhang von unseriösen und zahlungsunfähigen Interessenten. „Das macht mürbe“, fügt er rückblickend an.

Im Zuge dieser Entwicklung nun sieht man die Stadt „als besseren Partner“ an, auch weil man durch den Verkauf an an die Kommune sofort von den Rückzahlungen der Fördermittel befreit wird, was bei einem Verkauf an einen privaten Investor nicht der Fall gewesen wäre. „Sollte sich jetzt noch ein Interessent finden, der kann sich an die Stadt wenden“, sagt Plaschke. Denn dieser Tage erfolgt bereits die Änderung im Grundbuch.