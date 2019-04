Verkehr macht Bestenheidern zu schaffen

Haushaltsmittelanforderungen standen im Mittelpunkt der Stadtteilbeiratssitzung in Bestenheid.

Bestenheid. Einstimmig legte der Stadtteilbeirat Bestenheid in seiner Sitzung am Dienstag im Bürger- und Vereinstreff die Haushaltsmittelanforderungen für 2020 fest. Einleitend verwies der Gremiumsvorsitzende Hubert Kronmüller auf die Bitte der Verwaltung um Zurückhaltung bei den Anforderungen. In der Aufstellung der Bestenheider Anforderungen fand sich letztlich vieles, was schon seit Jahren vom Stadtteil gefordert wird.

Ganz oben bei den Anforderungen steht die Hafenstraße. Ihre Sanierung ist laut aktuellem Haushaltsplan für 2022 vorgesehen. Das Gremium sieht jedoch deutlichen Bedarf für eine frühere Umsetzung. Weiterhin werden Mittel für die Sanierung der Stettiner Straße angefordert.

Als besonders wichtig sieht man zudem die Sanierung des Bestenheider Höhenwegs an. Es sei versprochen worden, dass diese nach Abschluss des Krankenhausbaus auf dem Reinhardshof in Angriff genommen wird, passiert sei bisher nichts, stellte Kronmüller fest. Aktuell ist die Sanierung für 2020 oder 2021 angedacht.

Sanierung der Grundschule

Bereits seit 2016 ist das Pflaster an de Bushaltestelle an der Einmündung zur Spessartstraße Thema. Dieses senkt sich ab und wurde bereits mehrfach ausgebessert. Für 2020 beantragte der Stadtteilbeirat den Austausch des Pflasters gegen einen widerstandsfähigeren Belag.

Weitere Mittel wurde für eine Sanierung des Gehwegs im Mühlenweg beantragt. Aufgegriffen wurde der Hinweis von Bürgern, die Stichstraßen der Breslauer Straße auf Seite des neu gebauten Kanals seien in einem katastrophalen Zustand. Sie seien zentral für die Andienung vieler Häuser.

Gemeinderätin Brigitte Kohout (SPD) stellte aus dem Zuhörerraum fest: „Bestenheid ist Industriestandort in dem Gewerbesteuer erwirtschaftet wird, da sollten auch die Zufahrten zu den Betrieben in Ordnung sein.“ Stadtteilbeirat Axel Wältz schlug eine Sanierung des Gebäudes und der Klassenzimmern in der Grundschule Bestenheid vor. Elektroleitungen und Heizungen wurden hier schon saniert. Aus Reihen der Zuhörer wurde ergänzt, dass auch das Inventar teilweise stark erneuerungsbedürftig sei. Wältz betonte: „Straßen sind wichtig, aber auch Kindergärten, Vereine und Schulen müssen in den Mittelanforderungen bedacht werden.“

Die Klassenzimmer der Grundschule seien in dem Zustand, wie er ihn schon als Schüler erlebt habe. Problematisch sei unter anderem deren Akustik. Brigitte Kohout ergänzte, es sei positiv, wenn der Stadtteilbeirat mit einer Mittelanforderung die Anträge der Schulleitung unterstützt. Weiter beantragte Wältz Mittel für die Sanierung des Foyers der Sporthalle SH1. Das Gremium nahm einstimmig diese Sanierung sowie weitere Mittel für Schulgebäude und Schulinventar als Anforderung auf.

Breslauer Straße belastet

Von einem Bürger wurde die problematische Verkehrssituation in der Breslauer Straße vorgebracht. Er befürchtet, dass die Probleme dort durch Verkehr zum Gewerbegebiet Reinhardshof noch weiter zunehmen werden. Außerdem gab er zu bedenken, dass sich die jetzt schon schwierige Parksituation durch die Erweiterung des Beruflichen Schulzentrums (BSZ) und den Bau des Hallenbads weiter verschärfen könnte. Kritik übte er daran, dass das Tempo-30-Limit in der Straße nicht eingehalten werde: „Die Straße ist inzwischen eine Motorradrennstrecke.“ Er fragte, welche Konzepte es zur Entschärfung der Verkehrs- und Parkproblematik in der Breslauer und der Reichenberger Straße gebe.

Aus Reihen des Stadtteilbeirats wurde betont, es gebe keine offizielle Verkehrsführung für den Durchgangsverkehr durch die Breslauer Straße. Man war sich jedoch bewusst, dass die Straße von vielen Fahrzeugführern als Abkürzung genutzt wird. Durch die 30er Zone, die Schwellen und eine Durchfahrtsbegrenzung nach Gewicht solle die Nutzung als Durchfahrtsstraße minimiert werden, beschrieben die Räte die aktuell existierenden Maßnahmen.

Lärmschutz erforderlich

Weitere Konzepte der Stadt den Abkürzungsverkehr zu verhindern, seien dem Gremium aktuell nicht bekannt. Kohout verwies auf die geplante Schaffung neuer Parkplätze für Hallenbad und BSZ.

Kritik gab es zudem an den Bushaltestellen in der Straße. In den Bussen würden kaum Fahrgäste sitzen, jedoch belasten die Fahrzeuge die Anwohner und die Abgase die Kinder auf dem Außengelände der evangelischen Kita.

Hinsichtlich der Andienung des Gewerbegebiets Reinhardshof über die Gemeindeverbindungsstraße Bestenheid-Wartberg betonten Bürger die Notwendigkeit von deren Sanierung und zugleich die Errichtung von geeignetem Lärmschutz für die Anwohner.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 25.04.2019