Verkehrserhebung

Bettingen.Als Grundlage für ein Verkehrsgutachten beginnen am Donnerstag, 15. März, rund um Bettungen und das Gewerbegebiet „Almosenberg“ Messungen und Zählungen. Die Stadt Wertheim hat damit das Ingenieurbüro Brilon Bondzio Weiser beauftragt. Die Erhebungen dauern voraussichtlich bis Montag, 26. März, so die Verantwortlichen.

Zwölf Knotenpunkte

Das Verkehrsgutachten ist ein Bestandteil des Bauleitplanverfahrens für die Erweiterung des Gewerbegebietes „Almosenberg“ in Bettingen/Dertingen. Die Mitarbeiter des beauftragten Ingenieurbüros ermitteln, woher der Verkehr kommt, wie viele Fahrzeuge unterwegs sind und wie schnell sie fahren. Dazu wird an zwölf Knotenpunkten gezählt und an weiteren 13 Stellen elf Tage lang rund um die Uhr gemessen.

Die Ergebnisse der Erhebungen fließen in das Verkehrsgutachten ein, das im Zuge der frühzeitigen Bürger- und Behördenbeteiligung des Bauleitplanverfahrens der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird, teilt die Stadtverwaltung mit.