Vernissage mit Vorträgen

bestenheid.Die Ausstellung „Vernetzung“ des Frauenvereins Wertheim steht in den Startlöchern. Am Donnerstag, 18. Oktober, findet um 19.30 Uhr in der Filiale in Bestenheid der Volksbank Main-Tauber die Vernissage zur Ausstellung „Vernetzung“ statt.

Isolde Broedermann wird an diesem Abend einen Vortrag zum Thema Vernetzung halten, die Kunsthistorikerin Liane Thau wird in die Werke einführen.

Der Frauenverein Wertheim, der Mitglieder aus unterschiedlichsten Berufen und Regionen Deutschlands vereinigt, trägt seit drei Jahrzehnten zum sozialen Leben und zum Kunstgeschehen in Wertheim bei. Die Frauengruppe, die sich um die renommierte Malerin Isolde Broedermann geschart hat, ist einerseits kultureller Impulsgeber und arbeitet anderseits selbst kreativ und künstlerisch. Unter der Leitung von Isolde Broedermann entstehen seit über zehn Jahren Werke zu unterschiedlichen Themen in vielfältigen künstlerischen Techniken. Der Titel des Projekts 2018 „Vernetzung“ evozierte eine unglaubliche Fülle an Gedanken, Ideen und Gestaltungsvariationen. Durch moderne Verkehrsmittel und Technik sind die Menschen heute mehr miteinander vernetzt als je zuvor. Aber dieser technische Fortschritt hat auch negative Seiten. Von diesen unterschiedlichen Aspekten der Vernetzung erzählen die Arbeiten der Künstlerinnengruppe.

Spannend ist schon die Auswahl der künstlerischen Techniken: Malerei, Zeichnung mit Pastellkreide, Fotografie, Installation in unterschiedlichen Ausprägungen und Objektkunst sind vertreten. Beeindruckend ist auch die Vielzahl der unterschiedlichen Themen. Es geht um die Netzwerke des Lebens, die sich bei allen Wesen ähneln und um die Botenstoffe mit denen sich Pflanzen verständigen; das Recht auf sauberes Wasser für alle und die Familie als Netzwerk und Rückzugsort.

Bei der Auswahl der Probleme geht es um Kriege und die Toten im Mittelmeer, um die außer Kontrolle geratene Globalisierung, um den Kunststoff im Ozean und die Ausbeutung der Erde. Auch das Vegetieren von Nutztieren und das Bienensterben werden eindringlich behandelt. fvw

