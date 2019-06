Verrücktheiten des Lebens

Wertheim.Die letzte Veranstaltung vor der Sommerpaus a, Samstag, 15. Juni, um 30 Uhr im Convenartiskeller in der Mühlenstraße e ist ein „Mädelsabend“ – ein Frauenkabarett mit Mirja Regenburg. In ihrem Programm zeigt Mirja die Verrücktheit des Lebens auf. Sie verzweifelt nicht oder scheitert, denn sie nimmt das Leben mit Humor. „Mirja aus Hümme“ – so heißt auch ihre eigene Radiocomedy bei Hit Radio FFH – zeigt, wie man sich selbst am Besten auf die Schippe nimmt und was man von Männern lernen kann.

Egal ob Punkte in Flensburg, Punkte beim Essen oder Punkte beim Fußball: Die vielseitige Künstlerin teilt ihre Erlebnisse mit dem Publikum und das ist zum Schreien komisch. Mirja macht vor keinem Thema halt: Eben wie bei einem richtigen Mädelsabend.

Vorverkauf bei der Buchhandlung Buchheim, Eichelgasse 11, Telefon 0 93 42 /13 20 oder unter der E-Mail: tickets@convenartis.de (ohne Aufpreis bis Mittwoch vor der Veranstaltung melden). Es können die Reservierungen im Gewölbe von Convenartis bei der Buchhandlung Buchheim vorgenommen werden.

