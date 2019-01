Verschiedene Wege

Wertheim.Der Stadtverwaltung liegen zur Oberbürgermeisterwahl am 3. Februar bereits über 1500 Briefwahlanträge vor. Diese Zahl kann sich in den nächsten Tagen noch erhöhen: Wer seine Stimme per Briefwahl abgeben will, muss dafür im Wählerverzeichnis eingetragen sein und einen Wahlschein beantragen.

Die Briefwahl kann auf verschiedenen Wegen beantragt werden. Online ist es im Internet unter www.wertheim.de/OB-Wahl oder mobil mit dem QR-Code möglich, der auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung abgedruckt ist. Der Online-Antrag muss der Verwaltung bis Mittwoch, 30. Januar, um 12 Uhr vorliegen.

Wer den Antrag persönlich stellen will, kann das noch bis Freitag, 1. Februar, um 18 Uhr im Rathaus tun. Sowohl im Bürger-Service-Zentrum als auch in Zimmer 313 sind Wahlkabinen aufgestellt, in denen die Unterlagen und die Stimmzettel gleich ausgefüllt werden können.

Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit dem Stimmzettel und dem Wahlschein so rechtzeitig an die angegebene Stelle absenden, dass der Wahlbrief dort spätestens am Wahltag bis 18 Uhr eingeht. Alternativ können die Unterlagen am Wahltag im Sitzungssaal des Rathauses, Mühlenstraße 26, abgegeben werden. stv

