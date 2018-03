Verstärkt junge Mitglieder anwerben

Anzeige

Nassig.Der Schützenverein 1922 Nassig zog in der Jahreshauptversammlung, die am Samstag im Gasthaus „Zur Rose“ stattfand, Bilanz.

In seinem Bericht dankte der dritte Vorsitzende Tobias Hörner allen Mitgliedern für das entgegengebrachte Vertrauen und die erhaltene Unterstützung im letzten Jahr. Weiterhin dankte er allen Helfern für die im vergangenen Jahr geleistete Arbeit und für die große Beteiligung am Messeumzug – Nassig war zahlenmäßig der am stärksten vertretene Schützenverein.

Ein Tag der offenen Tür

Anschließend gab Hörner einen Ausblick auf das laufende Jahr. Man will sich verstärkt um die Werbung von jugendlichen Mitgliedern bemühen. Dazu soll die Wiederaufnahme des AIPSC-Schießens sowie ein Tag der offenen Tür im Sommer in Kombination mit dem Familientag beitragen.