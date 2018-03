Verstärkung für den Jugendleiter

Anzeige

Eichel.In der 27. Jugend-Jahreshauptversammlung des FC Eichel am Freitag im Sportheim wurden mit Jochen Memmel und Sven Memmel zwei neue stellvertretende Jugendleiter gewählt. Die über 50 Mädchen und Jungen bestätigten, ebenfalls jeweils einstimmig, Jugendleiter Sven Szabo für zwei weitere Jahre in diesem Amt, außerdem Jugendkassier Lars Grottenthaler, Schriftführerin Selina Matzer sowie die Beisitzer Ralf Hofmann und Uwe Bauer.

In seinem Jahresrückblick erwähnte Szabo unter anderem die Sichtungsmaßnahme für Jugendspieler („VR-Talentiade“), den Tag des Mädchenfußballs und die Premiere der gemeinsamen Saisoneröffnung. „Eine ganz tolle“ Aktion sei das „StickerStars-Sammelalbum“ gewesen. Zudem wurde der FCE für seine Jugendarbeit wieder mit dem „goldenen Kleeblatt“ des Badischen Fußball-Verbandes ausgezeichnet. Szabo dankte schließlich allen, die die Jugendabteilung in irgendeiner Weise unterstützen, sei es als Trainer und Betreuer, sei es als Mitarbeiter im Jugendvorstand. Dafür gab es starken Applaus der Mädchen und Jungen.

Den Kassenbericht erstattete Kai Grottenthaler in Vertretung seines Bruders Lars. Grottenthaler durfte in diesem Zusammenhang ein Plus melden. Er las auch den Prüfungsbericht von Andreas Weber und Anna Englert vor, die am Freitag verhindert waren. Dem Jugendkassier wurde eine einwandfreie Kassenführung bescheinigt. Dem folgenden Antrag auf Entlastung des Jugendvorstandes wurde einstimmig zugestimmt.