Verunsicherung gemindert

Bislang kein Thema

Einige Besucher vom Kirchenchor St. Venantius tauschten sich nach der Veranstaltung über die angesprochenen Themen aus. „Die Verunsicherung ist jetzt schon groß. In den kleinen Vereinen, da kennt man sich untereinander. Da war Datenschutz nie ein Thema“, erklärte eine Frau. Sie wolle sich das Gehörte nun erst mal durch den Kopf gehen lassen und es mit den anderen Chormitgliedern: „Es muss halt umgesetzt werden.“

„Das Thema ist im Moment überall im Gespräch. Jeder Verein steht vor den gleichen Problemen“, so der Eindruck von Uwe Böhrer, Vorsitzender des Deutschen Amateur Radio Clubs, Ortsverband Alte Grafschaft Wertheim. Er habe sich mit den Inhalten der Datenschutz-Grundverordnung bisher noch nicht so tiefgehend befasst. Das Seminar beschrieb er als sehr informativ. „Es gibt auf jeden Fall einiges an Handlungsbedarf“.

Jens Landeck, Vorsitzender des Sportvereins Höhefeld, ist als Mitarbeiter einer Bank mit den Gegebenheiten der Datenschutz-Grundverordnung schon ein wenig vertraut. „Wichtig ist jetzt die Frage, wie es in der Vereinswelt umgesetzt wird.“ Die Informationsveranstaltung der Stadt bezeichnete er als ein einzigartiges Angebot, das insbesondere für kleinere Vereine sehr wertvoll sei. „Man muss jetzt je nach Vereinsstruktur Veränderungen vornehmen und im Grunde alles auf den Prüfstand stellen“, meinte er. „In der Übergangsphase muss man aber schon auf das Verständnis der Mitglieder und der Dorfbewohner zählen und auf ihr Miteinander hoffen.“ Der Gemeinschaftssinn solle seiner Meinung nach im Vordergrund stehen. eli

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 11.07.2018