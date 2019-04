Verwaltung ignoriert Willen der Anwohner

Ich bin über die Aussagen des Ordnungsamtsleiters der Stadt Wertheim zu stationären Blitzern zum Beispiel in Vockenrot wie „Die Notwendigkeit solche Anlagen zu installieren, habe bisher nicht bestanden und sei in Zukunft eigentlich auch in Zukunft nicht gegeben“ und „Wir können die kolportierte Raserei (aufgrund Geschwindigkeitsanzeigen) nicht bestätigen“ sehr erstaunt. Diese Aussagen ignorieren das Empfinden und den Willen der Anwohner sowie die Realität.

Kein subjektives Empfinden

In einer Bürgerfragestunde des Gemeinderates wurde uns Vockenroter Anwohnern unterstellt, das Empfinden sei subjektiv.

Die städtischen Messungen wurden zu unrealistischen Uhrzeiten zum Beispiel im Laufe des Vormittages, als die Stoßzeit 5.30 bis 8 Uhr (Berufsverkehr etc.) vorbei war, durchgeführt. Zu dieser Zeit oder in der Nacht wird überhöht schnell gefahren.

Die Auswertung der Geschwindigkeitsanzeige hat eine nur begrenzte Aussagekraft. Abbieger und dann nachfolgende bremsende Fahrzeuge verfälschen die Statistik der Messergebnisse. Dass auch von Richtung Nassig zu schnell nach Vockenrot hinein gefahren wird, wurde durch den von der Stadt Wertheim bezahlten Gutachter, der eben auch um 5.30 Uhr und danach messen ließ, sogar bestätigt. Jeder Raser ist ein Raser zuviel.

Unwillen der Verwaltung

Ich sehe hier einen eklatanten Unwillen eines Teils der Verwaltung, sich für die Verkehrssicherheit in Vockenrot einzusetzen. Einen Zebrastreifen auf der L 508 zur Mehrzweckhalle könne man nicht ausweisen, weil es eine Landesstraße sei?

Wie verträgt sich diese Aussage nun mit der von der Bevölkerung Vockenrots abgelehnten Planung eines Kreisverkehrs auf der L 508 zwischen Vockenrot und Reinhardshof inklusive einer Anbindung des Industriegebietes?

Ich danke den Kandidaten der Bürgerliste Wertheim für deren schon längere Unterstützung der Bevölkerung gegen die laufenden Planungen nicht erst kurz vor den kommenden Wahlen. Man wolle eine gastfreundliche Kommune sein und Besucher nicht abschrecken? Blitzer würden keinen Sinn erfüllen? Wie aber denken Freudenberg, Hardheim, Höpfingen, Bad Mergentheim, die diese punktuell erfolgreich installiert haben, dazu? Haben die dortigen Verwaltungen etwa keinen Sachverstand?

Es wäre seitens der Verantwortlichen mehr Motivation, Bürgernähe und Liebe zum Detail nicht nur in Vockenrot angeraten. Die Verkehrssituation am Gesundheitszentrum ist hierfür das beste Beispiel. Man scheint einen Zebrastreifen von den erst spät ausgewiesenen Parkplätzen auf der anderen Straßenseite zum Gesundheitszentrum für nicht notwendig zu erachten, obwohl dort eben Kranke die Straße queren. Der weitere Ausbau des Bahnhofsareals wird die Parksituation weiter verschärfen.

Signal der OB-Wahl

Ich schließe diesen Leserbrief im Bewusstsein, dass das Signal der vergangenen OB-Wahl noch nicht in allen Köpfen angekommen ist.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 24.04.2019