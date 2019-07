VfB auch im Volleyball Stadtmeister

In der Reicholzheimer Turn- und Festhalle wurde den Zuschauern fünf Tage hochklassiger Volleyballsport geboten. Insgesamt neun Mannschaften nahmen an der Stadtmeisterschaft teil.

Reicholzheim. Nach einer Gruppenphase mit drei Gruppen qualifizierten sich jeweils die Gruppenersten für das Halbfinale. Die jeweiligen Gruppenzweiten ermittelten dann in einer sogenannten Hoffnungsrunde den vierten Halbfinalisten. Nach spannenden und hochklassigen Halbfinalbegegnungen setzte sich am Finalsonntag die erste Mannschaft des VfB Reicholzheim klar in einem reinen Reicholzheimer Finale gegen die Dinos des VfB durch.

Am vergangenen Mittwoch startete die vierte Stadtmeisterschaft im Volleyball mit den Gruppenspielen. In der ersten Gruppe standen sich die Mannschaften aus Nassig, Urphar und dem VfB Reicholzheim 1 gegenüber. In dieser Gruppe setzte sich der VfB dank einer guten Annahme und sehr viel Durchschlagskraft in den Angriffen durch.

Im Spiel um den zweiten Platz der Gruppe 1 standen sich der SV Nassig und der SSV Urphar gegenüber. In einem spannenden Spiel setzte sich die Mannschaft aus Nassig in zwei Sätzen durch.

Am Donnerstag lautete die erste Partie des Tages VfB Reicholzheim 2 gegen den FC Eichel. Hier behielt die Heimmannschaft gegen eine sehr junge Mannschaft aus Eichel die Oberhand. Auch gegen den zweiten Gegner aus Wertheim taten sich die Youngster aus Eichel schwer und unterlagen mit 0:2.

Abschließend traf der TV Wertheim auf die zweite Mannschaft des VfB Reicholzheim. In einem spannenden Spiel siegte hier die Mannschaft aus Wertheim vom Ergebnis her klar mit 2:0 gegen die Heimmannschaft. Der Spielverlauf gestaltete sich aber sehr unterhaltsam und spannend für die zahlreichen Zuschauer.

Am letzten Vorrundenspieltag lautete die erste Partie des Tages FC Dörlesberg gegen den SV Höhefeld. Dieses Spiel endete mit einem verdienten Sieg für die Mannschaft aus Dörlesberg. Auch gegen den TV Sachsenhausen zog die Mannschaft aus Höhefeld den Kürzeren.

Dörlesberg im Halbfinale

Somit wurde in der dritten Partie des Tages der direkte Halbfinalist ermittelt. Mit viel Erfahrung und starken Angriffen qualifizierte sich der FC Dörlesberg mit 2:1 verdient für das Halbfinale. Am Samstag traten dann die drei zweitplatzierten Mannschaften der Vorrunde in der sogenannten Hoffnungsrunde zur Ermittlung des letzten Halbfinalisten an. Zu Beginn standen sich der VfB Reicholzheim 2 und der TV Sachsenhausen gegenüber.

Es entwickelte sich von Anfang an eine äußerst ausgeglichene Partie. Nachdem Sachsenhausen den ersten Satz für sich entscheiden konnte, setzte sich der VfB Reicholzheim 2 nach großem Kampf im zweiten Satz durch. Es musste also ein Tiebreak die Entscheidung bringen.

Dieser dritte und entscheidende Satz geht dann nur bis 15 Punkte. In einer interessanten und von vielen Abwehraktionen geprägten Partie verließ die Heimmannschaft als Sieger das Feld. In der folgenden Partie traten dann der TV Sachsenhausen gegen den SV Nassig an. In dieser einseitigen Partie setzte sich der TV Sachsenhausen mit 2:0 Sätzen durch.

Die letzte Partie der Hoffnungsrunde bestritten dann der VfB Reicholzheim und der SV Nassig. Durch einen ungefährdeten Sieg konnte sich der VfB Reicholzheim 2 den letzten verbliebenen freien Platz für das Halbfinale sichern.

Im ersten Halbfinale kam es zum Aufeinandertreffen der beiden Turnierfavoriten aus Reicholzheim und Wertheim. Die mit Spannung erwartete Partie verlief dann aber sehr einseitig zugunsten des VfB Reicholzheim 1. Von Anfang an fand der TV Wertheim kein Mittel gegen die gut aufgelegten Angreifer aus Reicholzheim.

Durchschlagskraft

Dieses Angriffsspiel zeichnete sich durch eine große Variabilität und Durchschlagskraft aus. Darüber hinaus funktionierte auch die Annahme und das Blockspiel ausgezeichnet. So fand der TV Wertheim seinen Spielrhythmus nicht und konnte nur wenige Nadelstiche setzen. Am Ende hieß es dann 2:0 für den VfB Reicholzheim.

Im zweiten Halbfinale kam es zum Derby zwischen dem FC Dörlesberg und dem VfB Reicholzheim 2. Die favorisierten Gäste aus Dörlesberg begannen mit konstant guten Spielaktionen und gingen verdient in Führung. Die zweite Mannschaft des VfB Reicholzheim bewies aber erneut großes Kämpferherz und kämpfte sich immer näher an den FC Dörlesberg heran.

Die Stimmung in der voll besetzten Turn- und Festhalle begann zu brodeln. Nicht zuletzt durch die großartige Unterstützung seitens der Zuschauer konnte der VfB diesen Satz drehen und für sich entscheiden.

Auch im zweiten Satz gaben die Dinos des VfB Reicholzheim keinen Ball verloren und wurden immer sicherer in ihrem Aufbauspiel. Aber keine der beiden Mannschaften setzte sich von seinem Gegenüber entscheidend ab. So blieb diese Partie bis zum Ende spannend und hart umkämpft. Dank der konstanteren Leistung setzte sich der VfB Reicholzheim 2 dann aber doch mit 2:0 gegen den FC Dörlesberg durch.

Somit standen sich im Spiel um Platz drei die Mannschaften aus Wertheim und Dörlesberg gegenüber. In dieser Partie domminierte das Team des TV Wertheim klar das Geschehen. Ein starke Annahme gepaart mit gelungenen Angriffsaktionen waren der Garant für den Sieg.

Keine Zweifel am Sieg

Im Finale der vierten Volleyball- Stadtmeisterschaft trat der VfB Reicholzheim 1 gegen VfB Reicholzheim 2 an. Die erste Mannschaft des VfB machte von Anfang an deutlich, dass es keinen Zweifel an ihrem Sieg geben kann.

Traumhaft sichere Ballkombinationen mit einem fulminanten Angriff setzte die zweite Mannschaft aus Reicholzheim gehörig unter Druck. Es gelang den Dinos zwar immer wieder mit gelungenen Aktionen für Entlastung zu sorgen, doch so richtig ins Wanken konnte die erste Mannschaft nicht gebracht werden.

Den Zuschauern in der bis auf den letzten Platz gefüllten Halle bot sich ein interessantes Spiel auf hohem Niveau. Am Ende der Partie hieß der verdiente Sieger dieser Stadtmeisterschaft VfB Reicholzheim 1.

