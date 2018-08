Videoaufzeichnung überführt Täter

Anzeige

Wertheim.Einer Videoaufzeichnung hat ein 51-Jähriger zu verdanken, dass er nach einem Unfall in Wertheim nicht auf einem Schaden von rund 2000 Euro sitzen bleibt. Der Mann hatte seinen Audi am Dienstagnachmittag auf einem Parkplatz am Almosenberg geparkt. In der Zeit, als er unterwegs war, fuhr eine zunächst Unbekannte mit ihrem Ford Kuga gegen das geparkte Auto. Die Fahrerin kümmerte sich nicht um den angerichteten Schaden und fuhr weg.

Anhand der Videoaufzeichnung einer Kamera konnte das Kennzeichen des Fahrzeugs und damit auch die Anschrift der gesuchten Frau ausfindig gemacht werden. Die Beamten fanden den Kuga in der Garage der mutmaßlichen Unfallverursacherin. An diesem wurde ebenfalls ein Sachschaden in Höhe von über 2000 Euro festgestellt. pol