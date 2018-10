Viel Lob für großes Engagement und Einsatzbereitschaft

Wertheim.21 Aktive aus den Abteilungen der Großen Kreisstadt Wertheim, der Feuerwehr Freudenberg und der Werkfeuerwehr Schuller haben den mehrwöchigen Ausbildungslehrgang „Truppmann 1“ in der Feuerwache Wertheim erfolgreich absolviert. Der Lehrgang, in dem die Feuerwehranwärter auf die Grundtätigkeiten im Feuerwehrdienst vorbereitet werden, ist Voraussetzung für die Teilnahme an Einsätzen und Übungen sowie weiteren Lehrgängen. Letztmals hatten dabei Frank Hofmann und Thomas Möller von der Abteilung Wertheim-Stadt die Leitung inne.

Wie es in der Mitteilung der Verantwortlichen weiter heißt, wurden die Teilnehmer in den Bereichen Brennen und Löschen, Fahrzeug- und Gerätekunde, Brandbekämpfung, Medizinische Erstversorgung, Rettung, Technische Hilfeleistung, gefährliche Stoffe und Güter, rechtliche Grundlagen sowie Zivil- und Katastrophenschutz unterrichtet. Unterstützt wurden die Ausbilder dabei vom Kommandanten der Werkfeuerwehr Schuller, Ernst-Josef Zorneth, der den Themenbereich „Handhabung von Feuerlöschern“ übernahm.

Nach erfolgreichem Abschluss der theoretischen und praktischen Prüfung überreichte Kreisbrandmeister Alfred Wirsching den Lehrgangsteilnehmern ihre Urkunden. Anschließend wurden Frank Hofmann und Thomas Möller durch den Ordnungsamtsleiter Volker Mohr und Kreisbrandmeister Wirsching aus den Reihen der Ausbilder verabschiedet.

Mohr ging in seiner Ansprache dabei auf die Vita der beiden ein, die seit 1996 als Ausbilder tätig waren und 2002 die Leitung der Lehrgänge „Truppmann 1“ und „Truppführer“ als Team übernommen haben. Er sprach im Namen der Stadtverwaltung seinen Dank für die geleistete Arbeit aus und betonte, dass diese Tätigkeit nur als Team bewältigt werden kann. Weiter betonte er, dass mit der nahtlosen Übernahme der Lehrgangsleitung durch Sebastian Szensny, Melanie Zorneth und Christoph Schindler die Qualität der bisherigen Ausbildung gewährleistet bleibe.

Kreisbrandmeister Wirsching hob die von Hofmann und Möller geleistete Arbeit und den damit verbundenen Aufwand hervor. Einen Lehrgang zu leiten, bedeute nicht nur, zu unterrichten. Es gelte auch, Vor- und Nachbereitungszeiten sowie Verwaltungsaufgaben zu bewältigen. Der Redner dankte den beiden Ausbildern für ihre langjährige Arbeit. Ohne die Aktiven vor Ort hätte der Landkreis die Ausbildung nicht leisten können. Deren Qualität habe über den Kreis hinaus einen sehr guten Ruf. Wirsching freute sich, das Hofmann und Möller der Feuerwehr nach wie vor als Einsatzkräfte und Berater für die neuen Ausbilder erhalten bleiben.

Direkt im Anschluss an den „Truppmann 1“-Lehrgang erfolgte die Ausbildung zum Sprechfunker. Dabei wurde den Teilnehmern unte Leitung von Martin Weber, Abteilung Wertheim-Stadt, und Thomas Dillinger, Abteilung Sonderriet, die physikalischen Grundlagen der Funktechnik, die Handhabung der Funkgeräte, Alarmierung, Rechtsgrundlagen und Kartenkunde vermittelt. Im praktischen Teil des Kurses ging es um den richtigen Umgang mit den Funkgeräten, das Anfahren von Einsatzstellen außerhalb des eigenen Ausrückebereichs anhand von Koordinaten sowie um Fernmeldetaktik.

Nach dem erfolgreichen Abschluss der beiden Lehrgänge können die Absolventen nun nahtlos in ihren Abteilungen zur Ausbildung zum Truppmann, Teil 2, übergehen. Diese erfordert eine zweijährige Übungs- und Einsatzteilnahme, um danach weitere Fach- und Führungslehrgänge besuchen zu können.

Neben den Lehrgangsleitern Hofmann, Möller, Weber und Dillinger waren Ludwig Lermann, Sebastian Szensny, Christoph Schindler, Melanie Zorneth (Abteilung Wertheim-Stadt), Simon Buhl, Peter Walentschka (Bettingen), Stefan Tiederle (Dertingen), Dirk Gärtner (Sachsenhausen), Kai Oetzel (Sonderriet), sowie Manuel und Simon Rüttiger (Reicholzheim) als Ausbilder eingesetzt.

Folgende Frauen und Männer haben die Lehrgänge erfolgreich absolviert: Aaron Schwab (Boxtal), Nina Schmied, Denny Weis (beide Ebenheid), Michael Schlör (Freudenberg-Stadt), Leon Friedlein, Sarah Häußler, Sina Hildenbrand (alle Wessental), Jana Ballweg, Sofie Geissler, Laura Rodemers, Jonas Väth (alle Dörlesberg), Leon Ries (Kembach), Jens Bund, Silas Dosch, Daniel Roth (alle Reicholzheim), Sven Hergenhan, Lars Macholdt (beide Sachsenhausen), Lea Kirchhoff, Victoria Weber, Fabian Weiss (alle Wertheim-Stadt) und Viktor Peter (Schuller).

