Viel Vergnügen für Filmliebhaber

Sommer und Open-Air-Kino gehören zusammen wie Eis und Waffel. Auch bei der fünften Auflage des Filmfests locken wieder echte „Schmankerl“ und Kassenhits auf die Burg.

Wertheim. Wer Christian Schlager, seines Zeichens Burg- und Innenstadtmanager kennt, weiß, dass in ihm ein echter Filmliebhaber steckt. So lässt sich auch das Burgfilmfest erklären, auf dem seit fünf Jahren durchweg Streifen laufen, die immer alle sehenswert sind. Auch wenn Schlager aufgrund der Wetterabhängigkeit und des teilweise unberechenbaren Kartenverkaufs 13 Tage durch Höhen und Tiefen wandert, so sei dies doch seine Lieblingsveranstaltung, gibt er zu.

Bei der Auswahl der Filme orientiert er sich jedoch nicht an Kassenhits, sondern an Qualität. Allein vier oscarprämierte Filme stehen in diesem Jahr auf dem Programm, darunter Schlagers Empfehlung „Green Book“ (Sonntag, 21. August). „Der Film ist so toll und so witzig“, schwärmt er und glaubt nicht, dass auch nur ein Zuschauer am Ende unzufrieden rausgehen wird. Oscarprämiert ist auch das Regiedebüt des Schauspielers“ Bradley Cooper, mit Lady Gaga in der Hauptrolle: „A Star Is Born“. Er könnte durchaus das Zeug zum echten Kassenhit haben. Den bisher besucherstärksten Film auf dem Burgfilmfest („Mamma Mia“ mit 778 Zuschauern) kann das musikalische Liebesdrama allerdings nicht mehr vom Thron stoßen. Wie Christian Schlager offenbarte, soll jede Vorstellung auf etwas über 600 Plätze begrenzt werden und nicht mehr „nachgerüstet“ werden.

Bei letzterem Film tut sich neben „absolut sehenswert“ auch gleich die zweite Linie des diesjährigen Open Airs auf: Musik. Denn neben Lady Gaga kann der Zuschauer unter anderem in der Rock ’n’ Roll–Biopic „Rocketman “etwas über das wechselhafte Leben des Elton John erfahren und nicht zuletzt beim Opener mit Freddy Mercury lauthals mitsingen „Who want´s to live forever“. Eröffnet wird der wunderbare Reigen am 15. August mit „Bohemian Rhapsody“ von Regisseur Bryan Singer (wir berichteten).

Laut Schlager sind für diese Vorstellung bereits 75 Prozent der Karten verkauft. Er rechnet sehr stark damit, dass der Film schon Tage vorher komplett ausverkauft sein wird. In solch einem Fall wird den Filmfestbesuchern der Aufstieg zur Burg und zur Abendkasse erspart, weil bereits Schilder am Fuß der Burg den Ausverkauf verkünden werden.

Auch der Film „Fisherman’s Friends – vom Kutter in die Charts“, (Sonntag, 26. August) greift das Thema Musik auf, denn in dem Streifen von Chris Foggin geht es um einen Shanty-Chor, dem ein Plattenvertrag winkt.

Und in Schlagers ausgesprochenem Lieblingsfilm „Pulp Fiction“ ist sowieso Musik drin. Der Tarantino-Klassiker feiert übrigens sein 25-Jähriges und passt damit perfekt zum „kleinen Jubiläum“ des Burgfilmfests. Auch wenn Schlager ausgerechnet bei „Pulp Fiction“ nicht zwingend mit einem ausverkauften Burggraben rechnet, so wird er doch viele Cineasten ansprechen. Die Schwierigkeit, damit dieser Film gezeigt werden kann, lag übrigens bei den in England befindlichen Rechten für die deutsche Fassung.

Natürlich kommt das Festival nicht an der „Hape“-Verfilmung „Der Junge muss an die frische Luft“vorbei (Samstag, 17. August). Und wenn Lars Eichinger und Bjarne Mädel mit „25 km/h“ auf ihren Mofas durchs Land knattern, haben alle Filmfans noch einmal die Chance, die wirklich gelungene deutschen Produktionen zur besten „Samstagabend-Filmzeit“ zu sehen. Dritter in der „deutschen Runde“ ist der Thriller „Ballon“ (Sonntag, 18. August). In diesem Film zeigt Michael Bully Herbig erstmals, dass er auch anders kann – nämlich hochgradig spannend. „Es gibt Filme, die haben einfach eine zweite Chance auf einer großen Leinwand verdient“, sagt Schlager in Bezug auf diesen Film. Denn der sorgte an den Kinokassen nicht unbedingt für lange Besucherschlangen – zu Unrecht, wie Schlager meint.

Weil das Thema „Road-Movie“ im letzten Jahr gut lief, gibt es dieses Jahr mit der deutschen Produktion „Reiss aus“ eine Fortsetzung – dann durch den afrikanischen Kontinent. Und mit „Pets 2“ (Freitag, 16. August) und „Aladdin“ (Montag, 19. August) wird die ganze Familie auf ihre Kosten kommen.

Inzwischen ist es fast schon Tradition, dass eine französische Produktion den Filmreigen auf der Burg beschließen wird. War es vor fünf Jahren „Monsieur Claude und seine Töchter“, so wird am 27. August die Fortsetzung für hinreichen Lacher sorgen. Am Ende ist Schlager somit seinem Konzept der Vielfalt treu geblieben. Dieses Vorgehen sollte sich, auch wenn nicht jeder Film ausverkauft sein wird, trotzdem in Zuschauerzahlen niederschlagen. Immerhin will Schlager mittelfristig (er spricht von 15 Jahren) mal deutlich Gewinn mit der Veranstaltung einfahren. Momentan nähere man sich der Null. Zu berücksichtigen sei dabei, dass mindestens die Hälfte des Erlöses an die Filmverleihfirmen zu zahlen ist, und die Technik mit einem fünfstelligen Betrag zu Buche schlägt.

Zu Letzterem zählt auch die besondere Beleuchtung, die den Burggraben, eine sich schon tolle Kulisse, in eine ganz besondere Stimmung versetzt.

Übrigens ist diese Technik gut wasserfest, so dass auch bei Regen gespielt wird. Lediglich Gewitter könnte zu einer Unterbrechung führen – so wie es im vergangenen Jahr zum ersten Mal passieren musste. Doch nach 30 Minuten war das Gewitter abgezogen und die Vorstellung konnte fortgesetzt werden.

War das Burgfilmfest vor fünf Jahren mit 1500 Zuschauern insgesamt gestartet, so wurden im vergangenen Jahr 2800 Filmfans gezählt. Für 2019 hofft der Burgmanager bei entsprechendem Wetter auf 2500 Besucher: „Damit wäre ich durchaus zufrieden“, sagt er.

Dass ausgerechnet am Eröffnungstag in der Stadt die ebenfalls beliebte Veranstaltung „Shoppen und Schöppeln“ angesagt ist, sieht er nicht als problematisch an. Eher das Gegenteil ist in seinen Augen der Fall. „Diese Veranstaltungen befruchten sich doch gegenseitig“.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 25.07.2019