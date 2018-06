Anzeige

Wertheim.„Eine Kooperation bringt für beide Seiten einen Mehrwert, ob in der Weiterbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Firma Horn oder durch gemeinsame Forschungs- und Entwicklungsprojekte“, sagt Professor Jörg von Garrel, Prorektor für Forschung an der SRH Fernhochschule – The Mobile University und Leiter der Studiengänge Wirtschaftsingenieurwesen.

Die Fernhochschule und der Experte für Faltschachteln und Verpackungen konnten in Gesprächen viele Anknüpfungspunkte und Potentiale für die Zusammenarbeit identifizieren. „Diese Bildungskooperation ist für uns eine Investition in unsere Mitarbeiter. Durch das flexible Fernstudienkonzept und den monatlichen Studienbeginn ist es möglich, unsere Nachwuchskräfte zu fördern und den Fachkräftemangel auszugleichen“, so Andreas Horn, Geschäftsführer der Horn Wertheim GmbH. Die Mitarbeiter bleiben dem Unternehmen trotz Studium im vereinbarten Umfang erhalten und können die erlernten Inhalte unmittelbar in der Praxis anwenden.

„Wir freuen uns, dass wir einen starken Partner in Wertheim gewinnen konnten, von dem auch unsere Studierenden durch zum Beispiel gemeinsame, anwendungsorientierte Entwicklungsprojekte profitieren werden,“ betont von Garrel. Er weiß die Expertise des traditionsreichen Familienunternehmens zu schätzen. „Natürlich sind für die Entwicklung und die Zukunft unserer Hochschule – und letztlich für unsere Studierenden – unsere Verbindungen zu innovativen und aktiven Unternehmen in Deutschland wichtig“, unterstreicht Prof. von Garrel das Engagement der Mobile University in puncto Kooperationen.