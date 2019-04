Viele Anregungen erhalten

main-Tauber-kreis/Boxtal.Wie kommt der Strom in die Steckdose und wie sieht der eigentlich aus? Woher kommen die Zutaten für das Frühstück? Und was hat das alles mit mir und dem Klima zu tun? Solchen und anderen Fragen gingen 26 Erzieherinnen aus ganz Baden-Württemberg in einer Fortbildung zum Thema Klimaschutz in Stuttgart auf den Grund.

Eine davon war Christina Johnsen aus der Kindertagesstätte St.Nikolaus Boxtal: „Klimaschutz geht uns alle an. Auch schon die ganz Kleinen! Und wir machen mit – mit unserem eigenen Projekt ’Wasser, Sonne, Wind’. Die Fortbildung für Kindertagesstätten im Rahmen des bundesweiten Projektes Kita-Klima-Netzwerk unter Förderung des Bundesministeriums für Umwelt und der Nationalen Klimaschutzinitiative hat dazu viele neue Anregungen und Impulse gegeben.“ Mit dieser bundesweiten Fortbildungsreihe für Erzieherinnen möchte das Klima-Kita-Netzwerk Kindergartenkinder und deren Erzieherinnen stark machen für die Zukunft. Und dazu inhaltliche Anregungen liefern, wie sich Kinder, Erzieherinnen und Eltern gemeinsam den Herausforderungen des Klimawandels stellen können.

Auf dem Programm in Stuttgart standen Ideen für die tägliche Kita-Praxis, Lernwerkstätten, Hintergrundinfos zum Klimaschutz, eine Einführung in Bildung für nachhaltige Entwicklung und viele weitere Themen.

Das Klima-Kita-Netzwerk ist ein Projekt, das möglichst viele Einrichtungen dazu animieren möchte, sich mit den aktuellen Themen Klimawandel und Nachhaltigkeit zu beschäftigen. „Für die Sicherung der Zukunft unserer Kinder, müssen wir heute schon anfangen umzudenken und anders zu handeln.“ sagt Ulrike Schaefer, die Leiterin des Projektbüros Süd des Klima-Kita-Netzwerkes. Und dazu ist ihrer Meinung nach die Vernetzung von Kitas, Akteuren und Trägern im Bereich Klimaschutz sowie der fachliche Austausch zwischen den Teilnehmenden aus dem Kitabereich ein ganz wichtiger Faktor.

In den zwei bisherigen Fortbildungstagen haben sich die Teilnehmer mit Schlüsselthemen der Bildung für nachhaltige Entwicklung wie Klima, Energie, Ernährung und Ressourcenschutz beschäftigt und auseinandergesetzt. Wie man das alles im Kitaalltag anwenden und direkt umsetzen kann, wird zurzeit in einem Praxisprojekt in der eigenen Einrichtung in Boxtal aktiv und mit Freude ausprobiert. kita

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 18.04.2019