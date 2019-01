Viele Dinge weiterentwickelt

Bestenheid.Von einer Wahlveranstaltung des OB-Kandidaten Wolfgang Stein ging uns folgender Bericht zu: Nach der Arbeit im Rathaus ging es zunächst los mit Hausbesuchen. Hier gab es viel Zuspruch.Fast 100 Interessierte kamen dann am Abend zur Wahlveranstaltung in den Bestenheider Bürgertreff.

Wolfgang Stein machte deutlich, dass er nun seit fast zwei Jahren den erkrankten Oberbürgermeister vertrete. Dank der guten Zusammenarbeit innerhalb der Verwaltung und des Verantwortungsbewusstseins des gesamten Gemeinderates konnten viele Dinge angestoßen und weiterentwickelt werden.

Haushalt als Richtschnur

Einstimmig wurde auf Vorschlag von Wolfgang Stein der Haushaltsplan unverändert beschlossen. Der Haushaltsplan sei dabei die inhaltliche Richtschnur der Kommunalpolitik für die nächsten Jahre. Es sei außergewöhnlich, dass der Haushaltsplan im Vorfeld eines Wahljahres einstimmig beschlossen werde. Dies spricht für das gute parteiübergreifende Miteinander in Wertheim. Besonders viel Applaus gab es von den Zuhörern für die erfolgreiche Ansiedlung der Warema auf dem Almosenberg.

Hauptprojekte in den nächsten Jahren werden in Wertheim der Neubau der Sporthalle am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium sein sowie der Bau des neuen Hallenbades in Bestenheid. Zudem werde in den nächsten Jahren das Berufliche Schulzentrum generalsaniert.

Ein Meilenstein werde der Umzug der Sparkasse in einen Neubau auf dem Bahngelände in Wertheim sein. In das Gebäude in der Rathausgasse wird dann ein gemeinsames Bürgerservicezentrum der Stadtverwaltung und der Stadtwerke einziehen. Gleichzeitig werde die Fläche zwischen Bahngleis und Tauberufer überplant um die Innenstadtquartiere Bahngelände und Altstadt näher zusammenzubringen.

Themen aus dem Publikum war die Situation an der L 2310 sowie die geplante Sanierung der Gemeindeverbindungsstraße von Bestenheid auf den Wartberg. Weiteres Thema war unter anderem die Digitalisierung an den Schulen.

Wolfgang Stein machte deutlich, dass trotz aller lernbegleitenden Technik die Grundlagen Lesen, Rechnen und Schreiben immer noch Priorität in der Schule genießen sollten.

Zahlreiche Bürgerfragen schlossen sich im Rahmen der Diskussion an. „Wolfgang Stein muss sich nicht erst einarbeiten, der ist schon in allen Themen drin“, so ein Besucher der Veranstaltung, die mit großer Zustimmung der Anwesenden schloss.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 18.01.2019