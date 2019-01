Viele hochkarätige Musiker und ein Familienkonzert

Wertheim.Jede Menge musikalischer Kostbarkeiten bietet das Programm des Kulturkreis Wertheim 2019. Vorsitzender Werner Thomann und Vorstandsmitglied Stefan Blido haben es jetzt vorgestellt.

Die Ungarische Kammerphilharmonie machte erst kürzlich mit einem fantastischen Neujahrskonzert den fulminanten Auftakt (wir berichteten).

Und so soll es weitergehen im Programm des Wertheimer Kulturkreises, versprachen Vorsitzender Werner Thomann und Vorstandsmitglied Stefan Blido, als sie jetzt in einem Pressegespräch vorstellten, welche vor allem musikalische Kostbarkeiten das Publikum in den nächsten Monaten noch erwartet.

Abwechslungsreich

„Vielfarbig, abwechslungsreich und breit gefächert“ soll das Programm sein, so Thomann. Man wolle Wertheim und seinen Bürgerinnen und Bürgern eine kulturelle Perspektive bieten und Möglichkeiten, eine Auszeit zu nehmen vom hektischen Alltag bei Konzerten im Schlösschen im Hofgarten, in Kloster Bronnbach und in der Stiftskirche.

Stars der Nachwuchsszene

Künstlerinnen und Künstler wie die Violinistinnen Erika Geldsetzer und Liv Migdal, der Pianist Ian Fountain oder das Trio Geringas mit dem Namensgeber David Geringas am Violoncello werden musizieren. Aber auch Stars der klassischen Nachwuchsszene sind vertreten, wie am 6. April bei einem Meisterkonzert zugunsten des Schlösschens in ebendiesem. Alle Einnahmen aus dem Kartenverkauf gehen an die Stiftung - und zu Ehren von Helmut Schöler und Wolfgang Schuller. Oder, wie Stefan Blido es ausdrückte, „eine Hommage an die Dioskuren der Wertheimer Kultur“.

Das deutsch-russische Cellisten-Duo Joel Blido und Ivan Skanavi aus der Talentschmiede von Professor Wolfgang Emanuel Schmidt von der Hochschule für Musik „Franz Liszt“ Weimar „zieht das Publikum mit einem ebenso bezaubernden wie virtuosen Programm in seinen Bann“. Ein Höhepunkt wird die Uraufführung einer Schöler und Schuller gewidmeten Auftragskomposition sein.

Ein Wagnis geht der Kulturkreis am 4. Mai mit einem Familienkonzert ein. Unter dem Motto „Große Musik für kleine Leute“ spielt die Musikkapelle Lengfurt unter der Leitung von Michael Geiger in der Aula der Comenius Realschule in Bestenheid Orchestermusik aus dem konzertanten Blasmusikbereich. Erklingen werden Melodien unter anderem aus „Der Nussknacker“, „König der Löwen“ oder „Mary Poppins“.

Wohl eher kein Wagnis wird das nächste Meisterkonzert im Schlösschen. Am 5. Mai kann man sich dort vom „Zauber der Violine“ gefangen nehmen lassen. Es gastieren die Violinistin Erika Geldsetzer, „die Primaria des international renommierten Fauré-Quartetts, eine begnadete Geigerin und Kammermusikerin von Weltruf“ und Ian Fountain, „der Superpianist, unter anderem Gewinner des Rubinstein-Wettbewerbs“ und damit „zwei exzeptionelle Musiker mit einer weltumspannenden Karriere“, gerät Stefan Blido bei der Vorstellung ins Schwärmen.

Gastspiel der Schlossfestspiele

Kaum geringer ist sein Enthusiasmus, wenn es um das Gastspiel der Ludwigsburger Schlossfestspiele geht. Die junge Geigerin Liv Migdal wird in diesem Rahmen am 30. Juni gemeinsam mit dem Kurpfälzischen Kammerorchester Mannheim in der Stiftskirche auftreten und Werke von Bach, Schubert und Ben-Haim zu Gehör bringen.

Hochklassig geht es zum Herbstbeginn am 21. September im Josephsaal des Klosters Bronnbach weiter: „Man stelle sich drei der hervorragendsten und besten Instrumentalisten weltweit vor“: Edith Geldsetzer, Ian Fountain und am Violoncello David Geringas. Gemeinsam bilden sie das „Trio Geringas“ und gestalten das Konzert, das Blido in der Ankündigung „Great Connection“ genannt hat.

Melodienreichtum

Den Schlusspunkt setzt schließlich am 20. Oktober wieder im Schlösschen im Hofgarten das „Trio Vimaria“, bestehend aus der Klarinettistin Clarissa Schmitt, der Pianistin Kamilé Zaveckaité und Joel Blido, das „ein Fest der musikalischen Farben der Spätromantik“ feiern und dem Publikum einen schwelgenden Melodienreichtum bieten will. ek

