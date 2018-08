Viele spannende Aktionen

Anzeige

Außerdem gibt es bei einigen anmeldepflichtigen Aktionen noch freie Plätze.

Dazu zählen die Museumsrallye am Mittwoch, 22. August, bei der Graf Friedrich Ludwig sein Schlösschen zeigt; die Freizeitspiele wie Völkerball, Hockey, Vikinger-Schach und mehr am Mittwoch, 29. August; „Mülldetektive im Einsatz – Werde Entsorgungsexperte“, heißt es am Donnerstag, 30. August; das Familienangebot, ein Erlebnistag im Playmobilfunpark Zirndorf am Sonntag, 2. September; „Wir entdecken einen Künstler“, heißt es am Montag, 3. September, wenn der Maler Fritz Ascher im Mittelpunkt steht; Versilbern und Verspiegeln – nicht nur zur Weihnachtszeit können die Kinder am Dienstag, 4. September; „Heute machen wir blau“– die Bedeutung der blauen Farbe für Wertheim entdecken – Kurs 2 am Mittwoch, 5. September; „Wir entdecken den Hofgarten“ am Donnerstag, 6. September und Theaterseminar für Kinder (7. bis 9. September).

