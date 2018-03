Viele Veranstaltungen im Ort musikalisch bereichert

Anzeige

Kembach.Die Jahreshauptversammlung des Gesangvereins Kembach fand im Vereinsraum der Kembachtalhalle statt. Dazu ging uns von den Verantwortlichen der folgende Bericht zu.

Rund 35 Mitglieder nahmen an der Veranstaltung teil. Vorsitzende Christa Mayer ging in ihrem Jahresbericht auf die Aktivitäten des Chors im vergangenen Jahr ein. Der gemischte Chor zählt 28 Sängerinnen und Sänger. Der Singstundenbesuch ist sehr gut. Auch mit dem neuen Dirigenten Franz Beckert wird intensiv geprobt. Er verstehe es, die Chormitglieder zu begeistern, wurde betont.

Der gemischte Chor umrahmte im vergangenen Vereinsjahr mit seinen Liedern in der Ortschaft das Maibaumaufstellen, den Gottesdienst beim Lutherfest und den Gottesdienst am zweiten Weihnachtsfeiertag. Weitere Auftritte hatte man beim Gruppensingen der Sängergruppe 6 in Bettingen und bei einem Liederabend.