Vielfältiges Programm

Bestenheid.Das Technische Gymnasium am Beruflichen Schulzentrum Wertheim (BSZ) feiert in diesem Jahr sein 20-jähriges Bestehen mit einem Festakt am Donnerstag, 11. Oktober, um 19 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Gerade technische Bildungsgänge sind für den Schulstandort Wertheim äußerst wichtig, da die in der Region ansässigen Unternehmen hier in besonderem Maße auf qualifizierten Nachwuchs angewiesen sind. Den runden Geburtstag nimmt das BSZ darüber hinaus zum Anlass, die bunte Vielfalt sämtlicher Bildungsgänge und Berufsfelder der Schule an einem Tag der offenen Tür vorzustellen. Die Besucher erwartet am Samstag, 13. Oktober, von 10 bis 13 Uhr ein breites Programm aus Unterrichtsdemonstrationen, Workshops und Vorführungen aus vielen Fachbereichen des kaufmännischen, technischen und biotechnologischen Spektrums. bsz

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 20.09.2018