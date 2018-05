Vier Arbeiter verhaftet

Anzeige

Wertheim.Vier Saisonarbeiter eines Weinguts im Wertheimer Raum wurden am Dienstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mosbach wegen des dringenden Tatverdachts der schweren sexuellen Nötigung dem Haftrichter beim Amtsgericht Tauberbischofsheim vorgeführt. Die beantragten Haftbefehle wurden erlassen und die Beschuldigten in verschiedene Justizvollzugsanstalten gebracht.

Die Männer sind zwischen 23 und 37 Jahre alt und stehen im Verdacht, am Pfingstsonntag gegen 21.45 Uhr eine 23-jährige Frau in einem Wohncontainer gemeinschaftlich zu sexuellen Handlungen gezwungen zu haben und auch sexuelle Handlungen an ihr vorgenommen zu haben. Weitere Informationen zur vorgeworfenen Tat können derzeit aus ermittlungstaktischen Gründen nicht veröffentlicht werden. pol