Vier Leichtverletzte und hoher Schaden

bestenheid.Vier leicht verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von rund 40 000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Sonntag auf der Bestenheider Landstraße in Wertheim. Der 55-jährige Fahrer eines Audis fuhr von Freudenberg in Richtung Wertheim und kam hierbei aus bislang unbekannter Ursache links von der Fahrbahn ab.

Die entgegenkommende 51-jährige Audi-Lenkerin versuchte noch auszuweichen, konnte jedoch einen Zusammenstoß nicht verhindern. Durch die Kollision wurde der Audi der Frau gegen einen angrenzenden Gartenzaun geschoben, welcher dadurch zu Sachaden kam. Der 55-Jährige und seine zwei Mitfahrer sowie die 51-Jährige und ihr Beifahrer wurden alle leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. pol

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 24.04.2019