Virtuose Geigenklänge

Wertheim.Sie gilt als eine der herausragenden Geigerinnen der jüngeren Generation. Liv Migdal gastiert am Sonntag, 30. Juni mit dem Kurpfälzischen Kammerorchester in der Stiftskirche Wertheim. Beginn ist um 17 Uhr.

Als Solistin konzertiert Liv Migdal mit namhaften Klangkörpern Europas, Israels und Asiens und ist wiederholt Gast bei internationalen Festivals wie dem Schumann-Fest Bonn, dem Danziger Mozartfestival „Mozartiana“ und den Ludwigsburger Schlossfestspielen.

Viele Musikpreise

Die junge Interpretin wurde seit ihren frühen Auftritten vielfach mit internationalen Musikpreisen und Stipendien ausgezeichnet. Gemeinsam mit dem Kurpfälzischen Kammerorchester präsentiert Liv Migdal beim Konzert im Rahamen der Ludwigsburger Schlossfestspiele in Wertheim virtuose Werke der Musikliteratur von Johann Sebastian Bach, Franz Schubert und Paul Ben-Haim.

Karten gibt es in unterschiedlichen Kategorien im Vorverkauf bei den Fränkischen Nachrichten in Tauberbischofsheim, Telefon 09341/83141, sowie bei den Ludwigsburger Schlossfestspielen unter Telefon 07141/939636 oder per E-Mail an karten@schlossfestspiele.de.

