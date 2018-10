Vizemeister hofft auf Revanche

Die Mixed-Volleyballer des VfB haben am Samstag bei ihrem ersten Spieltag in der neuen Verbandsligasaison die Chance, ein Ausrufezeichen zu setzen.

Nachdem die „Jungen Wilden“ im Vorjahr im entscheidenden Spiel um die Meisterschaft gegen den SC Baden-Baden verloren, kommt der Meister nun zum Auftakt in die Turn- und Festhalle des Vfb Reicholzheims. Als dritte Mannschaft mit dabei ist der AVC St. Leon-Rot, der als Meister der Landesliga in die höchste Mixed-Volleyball-Liga aufgestiegen ist. Der Spieltag beginnt um 14.30 Uhr mit dem Spiel der Gäste. Gegen 16 Uhr greifen dann die Reicholzheimer Volleyballer in das Geschehen ein – und müssen gleich aufs Ganze gehen, damit die Revanche glücken kann. Das letzte Spiel des Tages bestreitet der VfB gegen den AVC St. Leon-Rot.

