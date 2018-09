Vom Alltagsstress erholen

Wertheim.Der TV Wertheim 1847 nimmt seinen Sportbetrieb wieder auf. Ab 10. September bietet der Turnverein für die ganze Familie ein breites Angebot an Leistungs-, Breiten- und Gesundheitssport an. Dadurch werden Möglichkeiten geboten, sich vom Alltagsstress zu erholen und gesund zu halten. Dabei kommt das gesellschaftliche Zusammensein nicht zu kurz.

Im neuen Gesundheitszentrum

Ab diesen Winter (voraussichtlich Dezember/Januar) können alle Mitglieder und Interessierten dann die Sport- und Bewegungsangebote im neuen Gesundheitszentrums des TV Wertheim direkt neben der Rotkreuzklinik wahrnehmen. Im Oktober wird detailliert über die Angebote informiert. Infoabende und Sprechstunden durch unsere Diplom-Sportwissenschaftler sind vorgesehenen. Öffentliche Vorträge und Fragerunden mit dem Leiter Marcus Schwarz finden am 9. Oktober (19 Uhr) und am 11. Oktober (10 Uhr) in der Caféteria des Krankenhauses statt. Alle Interessierten sind dazu eingeladen.

Kinder- und Jugendturnen

Montag, 17 bis 18 Uhr (ab 24. September) Eltern und Kind-Turnen Sporthalle SH1, Teil 2+3; Montag 17 bis 18 Uhr, Vorschulturnen drei bis vier Jahre, SH1 Teil 1; Dienstag 17 bis 19 Uhr Gerätturnen Wettkampf Mädchen SH1 Teil 1; Dienstag 17 bis 19 Uhr Gerätturnen Mädchen dritte bis sechste Klasse SH1 Teil 3; Dienstag 17 bis 19 Uhr, SGW Turnen SH1 Teil 2;Mittwoch 16 bis 17.30 Uhr (ab 18. September) Gerätturnen Mädchen erste und zweite Klasse Grundschule Bestenheid; Mittwoch 17 bis 18 Uhr Vorschulturnen fünf und sechs Jahre SH1 Teil 3; Mittwoch 17.30 bis 19 Uhr Turnen Jungen sechs bis zehn Jahre SH1 Teil 1; Donnerstag 17 bis 19 Uhr Gerätturnen Mädchen Wettkampf SH1 Teil 2+3; Freitag 17.30 bis 19.30 Uhr, SGW Tanz SH1 Teil 2; Freitag 18.45 bis 21 Uhr, Showtanz SH1 Teil 1.

Gymwelt

Turnen, Gymnastik und Gesundheit für Erwachsene: Montag 18.45 bis 20 Uhr „Fit for Fun“ SH1 Teil 1, Montag 19 bis 20 Uhr Zumba Halle Uihlein-Schule Wertheim; Montag 20 bis 21 Uhr „Moderne Gymnastik“ Turnhalle Waldenhausen; Dienstag 19 bis 21 Uhr „Jedermänner Stadt“, SH1 Teil 1; Dienstag 19 bis 20 Uhr (ab 18. September) „Step-Aerobic“ SH1 Teil 2; Mittwoch 9 bis 10 Uhr „Fit in den Tag Yoga“ Grundschule Bestenheid; Mittwoch 9.15 bis 10.15 Uhr „Fit for Wellness“ Haus der Begegnung Wartberg; Mittwoch 10.30 bis 11.30 Uhr „Pilates“ Maria Kern Haus der Begegnung Wartberg; Mittwoch 19.00-20.30 Uhr „Aerobic“ SH1 Teil 3; Mittwoch 19 bis 21 Uhr „Jedermänner Bestenheid“ SH1 Teil 1; Mittwoch 19 bis 20 Uhr „Fit und Mobil“ SH1 Teil 2; Donnerstag 17.30 bis 18.30 Uhr „Moderne Gymnastik“ Halle Reinhardshof; Donnerstag 18 bis 19.30 Uhr Yoga SH1 Teil 1; Donnerstag 19.30 bis 20.30 Uhr „Pilates“ Haus der Begegnung Wartberg; Donnerstag 19.30 bis 21 Uhr Rücken-Fit große Halle Gymnasium; Freitag 17 bis 17.45 Uhr (ab 28. September) „XCO“ SH1 Teil 3; Freitag 17.50-18.35 Uhr (ab 28. September) „Faszien und Relax“ SH1 Teil 3; Sonntag 20.30 bis 21.30 Uhr „Jonglier-Gruppe“ kleine Halle Gymnasium;

Judo und Karate

Judo:Dienstag 18.30 bis 20 Uhr Judo Erwachsene, Jugendliche und Kinder Mehrzweckgebäude Grünenwört;

Karate: Dienstag 19.30 bis 21 Uhr Karate Erwachsene Kembachtalhalle; Donnerstag 17 bis 18 Uhr Karate Minis fünf bis elf Jahre, Halle Uihlein-Schule; Donnerstag 18 bis 19 Uhr Karate Kinder und Jugendliche zehn bis 15 Jahre, Halle Uihlein-Schule; Donnerstag 19 bis 21 Uhr Karate Erwachsene Halle Uihlein-Schule;

Ballsport, Fechten, Rehasport

Ballsport: Montag 18 bis 19.30 Uhr Badminton Jugendliche SH1 Teil 1 und 2; Montag 19.30 bis 22 Uhr Badminton Erwachsene SH1 Teil 1 und 2; Dienstag 19 bis 21 Uhr Volleyball SH1 Teil 2; Fechten: Montag 20 bis 22 Uhr Fechten Erwachsene/Jugendliche Halle Edward-Uihlein-Schule;

Reha-Sport (auf ärztliche Verordnung): Rehasport ist ein betreutes Gruppentraining zu festen Zeiten als ergänzende Maßnahme zur medizinischen Rehabilitation. Der TV bietet hier Stunden in über 20 Gruppen. Eine Anmeldung ist erforderlich unter Telefon: 09342/5168 (Infos unter www.tv-wertheim.de)

Präventionskurse: Der TV Wertheim bietet zudem zahlreiche zertifizierte Präventionskurse an. Neben verschieden Gymnastikgruppen gibt es auch Wassergymnastikgruppen. Sehr beliebt sind die Stunden auf dem Mini-Trampolin. Infos und Anmeldung zu diesen Gruppen unter www.tv-wertheim.de

