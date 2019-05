Vom Leben nach dem Akku-Ende

Wertheim.Super Stimmung herrschte im Gewölbekeller Convenartis. Die beiden fränkischen Künstler Andy Ost und Andy Sauerwein schafften Samstagabend kreativ und intuitiv eine Symbiose mit dem anscheinend querbeet gemischten Wertheimer Publikum.

Der Einheimische freue sich mehr darüber, wenn der Nachbar beim Sechser im Lotto den Schein vergessen hat, als über den eigenen Millionengewinn: „Dann wollen die anderen doch alle was abhaben, ob das reicht?“ Immer skeptisch treffen die beiden Künstler eine fränkische Eigenarten. Sauerweins Verwandte reagiert typisch auf ein besonderes Geschenk: „Mei, des het’s jet fei net braucht“.

Das Publikum in Wertheim beteiligte sich munter am Programm, ein Zuschauer war gar der Regisseur. Viele Damen berichteten aus eigener Erfahrung zu Themen. Ein „Hauch von Wacken“ attestierten die Andys dem immer wieder lachend und applaudierendem Publikum. Ost und Sauerwein hätten den Theaterkniff, am Anfang den tosenden Applaus zu üben, nicht gebraucht. Die beiden trafen offensichtlich mitten ins Herz der Zuhörer in Wertheim. Im Musikkabarett gaben sich die beiden als grandiose Meister ein Stelldichein. Darüber hinaus bekam ihre Stand-up-Creativ-Comedy in Wertheim eine besonders spürbare Bedeutung. Sauerwein lies mehrfach anklingen, dass nicht bei jedem Publikum die Pointen so gut ankämen, wie so nah an seiner Heimat Sulzbach.

Offensichtlich gibt es ähnliche Merkwürdigkeiten im Leben, welche die Künstler humoristisch pointieren: Die ehemals gewichthebende Ingenieurin, welche statt Hüft-OP den Veganismus für Balance in Geist und Körper wählt. Kinder, Allergien und Unverträglichkeiten sind komplizierte Themen. Ost stellt deshalb die treffende Frage: „Geben wir das Kind zurück, weil die Katze allergisch ist?“ Als er einen besonderen Grönemeyer-Song beginnt, singt das Wertheimer Publikum bereits beim typischen „Öööööööö“ lauthals mit. An dieser Stelle fast Ost spontan zusammen: „Dies reicht doch eigentlich, um alle glücklich zu machen. Die ganze Papierarbeit zum Text vorher hätte ich mir doch sparen können.“

Die digitale Welt wird von den Comedians nicht verteufelt, die Franken stellen einfach die Welt auf den Kopf. Da geht die onlinesüchtige Oma offline, um den PC nicht mit Grippe anzustecken und in Offenbach gibt es eine Selbsthilfegruppe für „ein Leben nach dem Akku“. Ein kurzer Schlagabtausch mit den Zuhörern folgte auf den Ausdruck „Englische Verabschiedung“. Geht da jemand ohne Verabschiedung– oder noch schlimmer – verabschiedet er sich, aber geht dann nicht? Nach einem kurzen Gag über Viagra ist sich das gutgelaunte Publikum einig: „Über Sex kann man immer reden“. Ost entschuldigt sich: „Ich möchte auch noch von etwas anderem reden“. „Das doppelte Andy“, der Name ist Programm, möchte zusammenführen, was gegensätzlich scheint und das mit einem sehr angenehmen Humor. jm

© Fränkische Nachrichten, Montag, 20.05.2019