Von der Straße abgekommen

Urphar.Offensichtlich großes Glück hatte am gestrigen Donnerstagmorgen ein 20-Jähriger. Der junge Mann war zwischen 8.30 und 9 Uhr mit seinem Ford Ka auf der Landesstraße 2310 von Eichel in Richtung Urphar unterwegs. Im Bereich der Mainleite kam er in einer lang gezogenen Linkskurve von der Fahrbahn ab und prallte an der Böschung in den Zaun. An diesem und am total beschädigten Auto entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 4500 Euro, wie die Polizei auf Nachfrage der Fränkischen Nachrichten mitgeteilt hat. Beim Fahrer waren vor Ort keine Verletzungen erkennbar. su/Bild: Bernhard Müller

