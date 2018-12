Von festlich bis swingend

Wertheim.Das Jahreskonzert des Wertheimer Bläserkreises findet am Samstag, 29. Dezember, um 19 Uhr in der Wertheimer Stiftskirche statt. Geboten wird festliche und swingende Musik für Blechbläser, angefangen bei Händel bis hin zu Gershwin.

Als „Schmankerl“ wird das „Saints Hallelujah“ zu hören sein, eine witzige Kombination von Händels „Hallelujah“ und dem bekannten Titel „When The Saints Go Marching In“. Die Sopranistin Sonja Miranda-Martinez interpretiert weihnachtliche Liedbearbeitungen und Arrangements von Mark Hayes. Der Wertheimer Bläserkreis musiziert in folgender Besetzung: Werner Ückert, Lothar Rücker sowie Sonja Miranda-Martinez an den Trompeten; Manfred Lutz sowie Rainer Lange an den Posaunen und Michael Lamott an der Tuba. Die Leitung und das E-Piano übernimmt Manfred Lutz. Der Eintritt ist frei.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 14.12.2018