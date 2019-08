Von Fledermäusen und schaurigen Überraschungen

Kreuzwertheim.Eine Wanderung voll Abenteuer erlebten zehn Kinder aus Marktgemeinde und der Region herum am Dienstag beim Ferienprogramm Kreuzwertheim.

Geführt vom Kreuzwertheimer Wolfgang Lutz ging es von der Tannenstraße aus zum Portal des Bettingbergtunnels. Dort begann die abenteuerliche Tour durch den 730 Meter langen dunklen Tunnel. Ausgerüstet mit einigen Taschenlampen machten sich der mutige Nachwuchs auf diesem Wege auf Richtung Bettingen. Bis 1976 seien im Tunnel noch Züge gefahren, berichtete Lutz. Er war Teil der Bahnstrecke Lohr-Wertheim. In den 1980er Jahren habe ihn Mercedes-Benz einige Zeit als Versuchsort für den Spurbus genutzt. Heute ist der Tunnel in den Sommermonaten von Juni bis September frei zugänglich. Er ist wichtiger Rückzugsort für Fledermäuse, daher auch die Sperrung im restlichen Jahr. Beim Betreten des Tunnels war trotz schauriger Geräusche aus dem Inneren bei den Teilnehmern keine Angst zu spüren. „Wir gehen mit, weil es Spaß macht im dunklen Tunnel zu laufen“, waren sich die Jungen und Mädchen einig. Einige Helfer von Lutz hatten dafür gesorgt, dass auch so manch schaurige Überraschung auf die Kinder wartete. Erstaunt waren die Kinder, dass sich die Bedingungen im Tunnel stark unterscheiden. War es beim Zugang in Kreuzwertheim noch kühl und feucht, war es im hinteren Teil trocken und deutlich wärmer. Der Tunnel endet auf der Höhe von Bettingen. Lutz berichte: „Früher gab es hier einen Fährbetrieb mit einem Schelch, der die Menschen hinüber nach Bettingen brachte.“ Nach einer Pause ging es zurück durch den Tunnel, so dass die rund vier stündige Wanderung auch wieder in der Marktgemeinde endete. bdg

