Von Geschäftshaus ist fast nichts mehr zu sehen

Es gibt kaum noch Spuren vom ehemaligen Mainkaufhaus. Zwischen Hans-Bardon- und Hospitalstraße klafft jetzt eine riesige Lücke. Doch schon bald wird hier Neues entstehen.

Wertheim. „Der Abbruch ist soweit durch“, hatte Geschäftsführer Edgar Beuchert vor wenigen Tagen die Mitglieder des Aufsichtsrats von Stadtentwicklungsgesellschaft und Städtischer Wohnbau informiert (wir berichteten). Und in der Tat: Egal von wo man schaut, ob von der Hans-Bardon- oder der Hospitalstraße oder auch aus Richtung der Welschdorfgasse – was man sieht, ist eine riesig scheinende freie Fläche. Von dem, was einmal das Mainkaufhaus war, ist nichts mehr übrig geblieben. Oder kaum etwas. „Das hätte ich nicht gedacht, dass das so groß ist“, staunt eine Passantin im Vorbeigehen auf dem Weg in die Stadt.

Gewölbe

Gestaunt haben kürzlich auch die Arbeiter auf der Baustelle. Entdeckten sie doch Richtung Hans-Bardon-Straße einen bislang nicht bekannten Keller. Das Gewölbe ist an manchen Stellen fast bis unter die Decke voll mit eingesickertem Erdreich. „Möglicherweise“, so Beuchert, „ist das die Ursache für die unübersehbaren Risse am Nachbargebäude“.