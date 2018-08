Von Hörerlebnis zu Hörerlebnis gewandelt

Anzeige

Die jungen Musiker waren ganz schön aufgeregt beim Konzert im Kloster, schließlich waren sie unter Zeitdruck. Neben dem Kreuzgang in der Kirche, der ersten Station des Konzertes, sollte pünktlich um 13 Uhr eine Trauung vollzogen werden. Und die wollte man auf keinen Fall stören. Den Anfang machten neun Fagottspieler und -spielerinnen im Innenhof des Kreuzgangs. Ihre Interpretation von George Bizets „Morceau d’Ensemble“ aus der Oper Carmen zeigte gleich die Besonderheit des Kurses.

Ungewöhnliche Zusammenstellungen von Instrumentengruppen oder auch besondere Instrumente selbst, wie das Kontrafagott, das Frieder Schwarze spielte. Kursleitung Gedi Deckers berichtete, dass man vor Jahren auf dem Dachboden der Akademie in Weikersheim einige große Kisten gefunden habe, die nicht beschriftet waren.

Kontrafagott im Einsatz

Beim Öffnen zeigten sich zehn Kontrafagotte, die dank des Einsatzes von Irene de Marco von der Württembergischen Philharmonie Reutlingen generalüberholt und wieder spielbar wurden. Mittlerweile, so Deckers haben die Instrumente sogar Namen, wie beispielsweise „Heinrich IV.“ oder „Tim“ und es sei eine Ehre auf ihnen zu spielen. Diese Ehrfurcht merkte man Schwarze allerdings nicht an, er meistere alle Stücke des Tages mit Bravour, bei denen er mitspielte.

Die anderen Darbietungen fanden dann im Kreuzgang direkt statt, so auch das Flötenquartett mit dem großen Konzert in fis-Moll von Eugène Walkiers.

Ungewonht die Interpretation von drei Seemannsliedern, die Malcom Arnold 1952 arrangiert hatte. Die „Shanties“ mit Flöte, Oboe, Klarinette, Horn und Fagott zu hören war sicher ein einmaliges Erlebnis, ebenso wie Ludwig van Beethovens Marsch WoO 29 die vier israelischen Volkstänze für einen Klarinettenchor von Jan van de Roost. Hier spielte Dozent Stefan Jank selbst am Bassetthorn mit und Mia Kehrer unterstützte am Kontrabass. In der Pause konnte man als Besucher durch die herrliche Anlage des Klosters streifen, während die Musiker sich sammelten und nochmals konzentrierten für ihren Auftritt in der Klosterkirche. Die besondere Akustik des Kirchenbaus ließ die Instrumente noch besser zusammenklingen und bereitete viel Freude.

Vor allem die Streichinstrumente wie bei Dimirti Schostakowitsch „Streichquartett Nr. 8 in c-Moll“ oder Wolfgang Amadeus Mozart „Divertimento D-Dur KV 136“, um nur zwei Beispiele zu nennen, führten hier zu besonderen Klangerlebnissen.

Die Stunde der Pianisten

Der dritte Teil des Wandelkonzertes fand dann im Josephsaal statt. Hier schlug die Stunde der Pianisten, die am Bösendorfer Flügel ihr Können zeigen durften. Egal ob Jareem Willmore, Isabell Sterner, Lili Xiu, Kilian Brandscherdt, Barbara Anton-Kügler oder Thea Schwedel, sie alle unterstützen ihre Kollegen an den anderen Instrumenten, setzten dabei aber eigene Akzente. Das Zusammenspiel zeigte, dass hier viele Jungmusiker am Werk sind, die bei Musikwettbewerben wie „Jugend musiziert“ regelmäßig vordere Preise abräumen. Den Künstlern, aber auch den Dozenten hat der Kurs viel Freude bereitet und fast alle wollen im nächsten Jahr wiederkommen. Durch das gemeinsame Spielen und miteinander im „Logierhaus“ der Akademie leben haben sich unter den Musikern viele Freundschaften entwickelt, die teilweise schon seit Jahren bestehen. Musik verbindet eben, fanden nicht nur die Zuhörer in Kloster Bronnbach, sondern auch die Musiker selbst.

