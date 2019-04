Von Illusionen und Irritationen

Drei Magier tun sich zusammen und verzaubern das Publikum mit Kartentricks, Illusionen, Gedankenlesen und Comedy.

Wertheim. Wenn sich gleich drei Magier zusammentun, ist garantiert für beste Unterhaltung gesorgt. So auch am Samstag, 11. Mai, um 20 Uhr, wenn Christopher Köhler, Lars Ruth und Oliver Henke als „Die Magier“ auf der Wertheimer Burg gastieren.

Saloppes Mundwerk

Christopher Köhler ist der Gründer und Moderator von „Die Magier“. Auf Augenhöhe mit dem Publikum zeigt Köhler mit saloppem Mundwerk Improvisationen, die ebenso komisch wie absurd sind. Seit nunmehr zehn Jahren begeistert er live sein Publikum und war schon in zahlreichen TV-Sendungen zu sehen. Ungewollt findet in seiner Show so mancher Gast den Weg auf die Bühne . Der Boden ist voller zerrissener Spielkarten. Was man für ein schief gelaufenes Poker-Spiel halten könnte, ist ein Abend voller Tricks, Illusionen und Lacher.

Der Mentalist

Lars Ruth ist Mentalist. Fans der gleichnamigen TV-Serie könnten wissen, was sich dahinter verbirgt: Der Person wird zugeschrieben, übernatürliche Dinge wahrzunehmen. Feinfühlig und empathisch nimmt Lars Ruth das Publikum mit auf eine Reise in die Welt des Übersinnlichen, der Wahrsager und Visionäre, der Hypnotiseure und Traumdeuter.

Verblüffte Zuschauer

Oliver Henke, der dritte im Bunde, verblüffte bereits Rapper Sido und Basketball-Star Kobe. Bei ihm lösen sich beispielsweise vor aller Augen Geldscheine in Luft auf. Doch wie hat er das gemacht? Für den Künstler sind die verblüfften Gesichter der Menschen das beste Feedback bei seinen Vorstellungen. „Ich liebe es, mit meiner Zauberkunst den Besuchern ein echtes Highlight bieten zu können“, freut sich der bekannte Magier.

