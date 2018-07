Von kleinen und großen Tanzsternchen

Anzeige

Bestenheid.Seit zwei Jahren gibt es an der Grundschule Bestenheid eine Tanz AG. Weil das Interesse am Angebot stetig wuchs,wurde inzwischen eine zweite Tanz-AG ins Leben gerufen. Beide Arbeitsgemeinschaften präsentierten am Freitagnachmittag in der Turnhalle der Schule, was sie tänzerisch gelernt hatten.

Gleichzeitig legten die Mitglieder der Tanz-AGs dabei die Prüfung zum Deutschen Tanzsportabzeichen ab. „Die Eltern fragten mich, ob wir nicht einmal eine Aufführung der Tanz-AGs machen können“, erklärte Lehrerin und AG-Leiterin Anja Häfner den Hintergrund der Veranstaltung im Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten.

Stetig wachsendes Interesse

Begonnen hatte man im Schuljahr 2016/17 mit einer Arbeitsgemeinschaft Tanz für alle Klassenstufen. An dieser nahmen damals rund 20 Kinder teil. Im laufenden Schuljahr wurden daraus zwei Arbeitsgemeinschaften. Mittwochs trainieren 22 Kinder der ersten und zweiten Klasse, montags die Dritt- und Viertklässler verschiedene Tanzstiele. „Die Tänze in der AG gefallen mir, vor allem zum Lied „Bye, Bye, Bye“ von N’Sync“, erzählte der siebenjährige Erstklässler Sinan. Die neunjährige Amalia ergänzte: „Die AG macht viel Spaß und man lernt viele Tänze.“