Von Lesung bis Sprechtheater

Marktheidenfeld.Mit der Eröffnung der Stadtbibliothek Marktheidenfeld am Samstag, 7. April, im neuen Gebäude an der Alten Schmiede beginnt auch die Kulturreihe „WortKunst“. „Wortkunst“ ist eine Kooperation der Stadtbibliothek Marktheidenfeld, der Kulturabteilung der Stadt und der Volkshochschule. „Wortkunst“ bietet zehn ganz unterschiedliche Veranstaltungen an. Die Besucher dürfen sich auf Lesungen, Sprechtheater, Vorträge und Diskussionsrunden freuen. Ziel von WortKunst ist es, kreativ den Blick zu öffnen. Angesprochen sind Kinder genauso wie Senioren, Kulturinteressierte und Kulturmuffel, echte Marktheidenfelder und Auswärtige. Die WortKunst-Veranstaltungen: Dienstag, 10. April, 19 Uhr, Stadtbibliothek: „Bedeutende Frauen in Philosophie und Geschichte“; Freitag, 13. April, 19 Uhr, Stadtbibliothek: „Fein gehackt und grob gewürfelt“. pm